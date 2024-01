ODLUČILA DA IZDA SOBU GRAFIČKOM DIZAJNERU PREKO AGENCIJE, USLEDIO PAKAO! Kad je došao sipala im po čašu vina pa gorko zažalila!

Grafički dizajner silovao je iznajmljivačicu koja je po prvi put odlučila da iznajmi svoj dom na Airbnbu. Diego Delarovere (43) iz Londona navodno je seksualno napastovao žensku osobu u unajmljenom stanu 2021. godine.

Na sudu je prikazan i snimak policijskog razgovora sa žrtvom, dok Delarovere poriče optužbe za silovanje i seksualni napad, prenosi Daily Mail.

- Nameravala sam ovo da prijavim Airbnbu i da ostane na tome, mislila sam da je besmisleno prijavljivati napad. Onda sam shvatila da bi mogao to još nekome učiniti i da želim da mu ime bude ukaljano - rekla je žrtva.

foto: Printscreen/Facebook

Odlučila je da iznajmi slobodnu sobu u svom stanu i bilo joj je čudo da Delaroverere traži smeštaj za jednu noć kad i sam stanuje u Londonu. Ali, prihvatila je rezervaciju i sipala im oboma po čašu vina kada je došao kod nje. Optuženi je, kako ona kaže, počeo da je trlja po ramenima.

- Spomenuo je masažu i počeo da se približava, ubrzo me trljao po ramenima na šta sam mu rekla "Ne, hvala." Dok sam sedela na kauču dirao me po nogama i govorio mi kako ima ulja i da će me izmasirati - rekla je žena.

Delarovere je ubrzo zgrabio ženu dok je ona pokušavala da mu se oslobodi iz ruku. Stavio je ruku u njene pantalone, a ona je urlala kako ne želi to, zatim se skinuo i prisilio je na seksualni čin. Pratio ju je po kuhinji dok je pokušavala da pobegne.

- Opet je krenuo za mnom, rekla sam mu da se sigurno šali pa je otišao u spavaću sobu nakon toga. Ja sam otišla u svoju sobu kad je počeo da šalje poruke u kojima me ispitivao jesam li sigurna, a zatim je napisao da mu je žao i pitao me jesam li ljuta, rečeno je na sudu.

foto: Printscreen/Facebook

Žena je bila uplašena, uzela je svog psa i mačku zabarikadirala se u spavaću sobu.

- Preko vrata sam povukla nameštaj i sakrila nož jer nisam znala šta je još spreman da uradi, rekla je.

Pre odlaska zlostavljač joj je dobacio kako će joj ostaviti dobru recenziju. Ona je njemu ostavila neutralnu recenziju što ga je iznerviralo, ostavio joj je emodži s ljutitim licem i tvrdio kako je odnos bio sporazuman.

- Nisi dobra osoba. Moraš više da razmišljaš srcem, a ne umom. Budi odrasla osoba umesto da se ponašaš kao beba, neke su od poruka koje je dobila.

Delarovere ju je zatim blokirao, ali joj se ponovo javio kad ga je prijavila Airbnbu. Nakon toga je ona blokirala njega. Suđenje će se nastaviti.

Kurir.rs/Jutarnji list