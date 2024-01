"SUKOBI SU SE PRENELI NA MORA, A TU STOJI 90% GLOBALNOG INTERNET SAOBRAĆAJA" Spasić o problemima u kojima je svet trenutno

Svet je u 2024. godinu ušao sa mnogobrojnim nerešenim problemima koji su se pojavili na velikom području, od Latinske Amerike do istočne Azije. Situacija u vezi sa Severnom Korejom i mogućem pristupu Irana atomskoj bombi ostaje alarmantna. Ali najstrašnijim sukobom koji preti svetu ove godine, naziva se moguća kineska invazija na Tajvan. Inače, na tamošnjim izborima vodi otvoreno proamerički kandidat.

Najnoviji sukob koji preti da eskalira je prouzrokovan vojnim operacijama Irana u Pakistanu, i nakon toga Pakistana u Iranu. U oba slučaja su zvanično poginuli civili.

O situaciji u Aziji i Bliskom istoku razgovaramo sa Zoranom Spasićem, predsednikom Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku.

Spasić je analizirao međusobne napade između Pakistana i Irana, kao i to da li to može eskalirati u otvoren sukob ove dve države:

- Nadamo se da se to neće desiti. Svet se suočava sa velikim geopolitičkim promenama, toliko da je ovo u odnosu na prethodnih nekoliko decenija, veoma izazovno vreme. Te geopolitičke promene smo mogli da vidimo u ratu u Ukrajini, do onoga što se dešava u Africi, potom u Južnoj Americi, zatim stalne tenzije u regionu Pacifika, a sada vidimo ogroman sukob u pojasu Gaze. Međutim, sve to ne bi bilo tako izazovno da se sada sukobi na neki način nisu prelili na more. Pa imamo sukob na Crvenom moru, na Južnokineskom moru i u Crnom moru. More spominjem jer se ispod mora i okeana nalazi čitava telekomunikaciona infrastruktura koja prenosi čak 90 odsto globalnog internet saobraćaja.

- To je stvar globalne bezbednosti. Da spomenem i naftu, ako pogledate od sredine decembra, pa do danas, bile su promene, prvobitno rast od četiri odsto, a početkom januara smanjenje od dva odsto, pa smo poslednjih dana svedoci rasta cena od nekih 1.74 odsto. Postoje i razlozi za to. Prvo, imali smo iznenadnu proizvodnju nafte OPEK-a, potom obustavu nafte iz Libije jer je zatvoreno najveće naftno postrojenje, a treći razlog je blokada Suetskog kanala i Crvenog mora.

