"PRIPREMA SE AGENDA ZA PRENOS SUKOBA NA POLJSKU, ČAK I NA NEMAČKU" Slijepčević izneo zastrašujuće prognoze za Evropu u 2024.

Više od 100.000 ljudi izašlo je tokom vikenda na ulice širom Nemačke u znak protesta protiv krajnje desničarske stranke AFD - Alternativa za Nemačku, koja je izazvala novu krizu u zemlji.

Nemačku podigao na noge navodni plan te stranke za masovnu deportaciju migranata.

Advokat Marko Slijepčević gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o velikim protestima u Nemačkoj, ali i upozorio na moguće prelivanje ukrajinskog sukoba.

- Aktivacija desnice, čak i ako možda imaju neke pozitivne elemente, iza toga se kriju i neki negativni elementi. To nije slučajno. To nije samo u Nemačkoj, nego ćete videti i u ostatku Evrope. Ima delova u Bugarskoj, u Italiji, u Francuskoj, i u drugim zemljama EU, gde se sve više pojačavaju ti desničarski pokreti. U Ukrajini je to bilo još pre nego što je izbio ovaj nesrećni Ukrajinski sukob koji nikada nije ni trebao da se desi. Postoje informacije da je italijanski sud doneo stav, prvi put posle Drugog svetskog rata. Italija je bila na strani Nemačke, koja je bila nacional-socijalistička, iz kojeg je proizašao nacizam, a u Italiji smo imali fašizam. Gde je pozdrav, rimski pozdrav još iz starog doba, kosa ruka uzdignuta na gore, ne predstavlja nešto što je zabranjeno, ukoliko to ne podrazumeva širenje rasne, nacionalne, verske mržnje, nasilnosti. Međutim iza pozdrav se uglavnom kriju takve stvari - rekao je Slijepčević i dodao:

01:53 NOVA PRETNJA: PRIPREMA SE TLO ZA PRENOS SUKOBA NA POLJSKU I NEMAČKU! Slijepčević izneo zastrašujuće prognoze za Evropu u 2024.

- Sve je u stvari deo jedne velike agende da se pripremi tlo za potencijalno proširenje sukoba na tlu Evrope, a to znači da se ukrajinska kriza prenese prvo na Poljsku, a onda možda čak i na Nemačku. Mi ne znamo da li će se to desiti, jer stvari su vrlo kompleksne, višeslojne, svaka agenda ima više planova, imate plan A, plan B, plan C, bekap plan. Tako da su to sve isplanirane stvari. Znači, to se nije u Nemačkoj desilo spontano, a mi ćemo tokom 2024. godine, ja se nadam, konačno videti u kom će smeru da se ovo nastavi. Da li će ići u pravcu eskalacije ili deeskalacije? Ali zabrinjavajuće su prognoze.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

09:14 NEMAČKA SAMO POČETAK, CELOJ EVROPI PRETE PROTESTI TOKOM 2024. GODINE! Analitičari za Kurir: Jasne su posledice rata u Ukrajini