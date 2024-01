IZA OVE ŽENE STOJI MOĆAN LOBI, SUTRA ULAZI U DIREKTAN OBRAČUN SA TRAMPOM: Da li se on plaši Niki Hejli i zašto je zove "NIMBRA"?

U Nju Hempširu će sutra biti održani unutarstranački izbori i republikanaca i demokrata, ali će drame možda biti samo na ovim prvim i to pod uslovom da Niki Hejli, nekadašnja američka ambasadorka u UN, priredi veliko iznenađenje.

U borbi za podršku 22 delegata Republikanske partije iz te savezne države njoj će rival biti bivši predsednik Donald Tramp, koji ju je svojevremeno i postavio na visoku funkciju na kojoj je provela skoro dve godine.

Kod demokrata se bira 33 delegata koji neće imati obavezu da glasaju za iste te kandidate i na nacionalnoj konvenciji, a aktuelni predsednik Džo Bajden, koji nije na listu u Nju Hempširu, ionako nema ozbiljnog protivnika u stranci.

Ron Desantis, guverner Floride, u nedelju uveče je odustao od republikanske trke u troje i podržao je Trampa.

Dobri odnosi Trampa i Hejli su davno prošlo vreme, što dokazuju i uvrede kojima je on počeo da obasipa nekadašnju guvernerku Južne Karoline.

Biznis insajder prenosi da se bivši šef Bele kuće prošle nedelje rugao inteligenciji Hejli i nazivao je "ptičjim mozgom", a imao je i komentare koje je ovaj medij okarakterisao kao rasističke.

Niki Hejli foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia

U postovima na svojoj društvenoj mreži Trut soušal (Truth Social) Tramp je Hejli, ćerku indijskih migranata koji su se naselili u Americi, u više navrata nazvao "Nimbra", što deluje kao poigravanje njenim punim imenom koje glasi Nimarata Niki Randava.

Možda je to bila samo greška u pisanju, ali je Tramp pre toga Hejli nazivao i "Nimrada" i tvrdio da ona ne može da se kandiduje za Belu kuću pošto joj roditelji nisu bili američki državljani u vreme kada je ona rođena.

- Ja dobro poznajem predsednika Trampa. To su stvari koje on radi kada se oseća ugroženo. To radi kada se oseća nesigurno - kazala je Hejli nedavno za CNN, odgovarajući na pitanje o uvredama koje joj je Tramp upućivao.

Najnovije ankete naizgled pokazuju da Tramp nema čega da se plaši kada je u pitanju Hejli, pošto je istraživanje javnog mnjenja koje je Univerzitet Nju Hempšira sproveo za CNN otkrilo da ga podržava 50 odsto republikanskih glasača u toj saveznoj državi.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Hejli značajno zaostaje sa 39 odsto, a pošto je anketa urađena pre Desantisovog izlaska iz trke registrovana je podrška i njemu koja je iznosila svega šest odsto.

Ipak vođstvo od 11 procenata koje Tramp ima u odnosu na Hejli pred glasanje u Nju Hempširu daleko je od o njegovog trijumfa sa 30 odsto prednosti u odnosu na najbližeg pratioca na republikanskom kokusu održanom u Ajovi.

Ono što deluje da dodatno brine Trampa jeste i podrška moćnog lobija koji je krajem prošle godine stao na stranu Hejli.

Kako je Kurir ranije pisao, u pitanju je mreža donatora koja više od dve decenije finansira konzervativne ciljeve u Americi.

Ova mreža na čelu sa milijarderom Čarlsom Kohom, čija kompanija "Koh industriz" snabdeva između ostalog i američku Ratnu mornaricu, prikupila je milione dolara u nastojanju da se republikanci distanciraju od Trampa i njegove kandidature za predsednika SAD.

foto: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

BBC je tada ocenio da bi Kohova podrška Hejli mogla značajno da promeni ovu trku što se ispostavilo kao tačno ispadanjem Desantisa iz nje, iako je guverner Floride prvobitno bio viđen kao Trampov jedini rival.

Greg Mur, viši savetnik u Kohovom akcionom komitetu "Amerikanci za prosperitetnu akciju", stigao je sinoć u Nju Hempšir i dao intervju za Blumberg njuz u kojem je poručio da je za uspeh Hejli potrebna velika izlaznost glasača.

Vašingtonski Hil je u vreme kada je objavljeno da će Kohova donatorska mreža podržati Hejli tu odluku nazvao "manjim udarcem" za Desantisa, ali ne i njega samog.

- Ti gubitnici se bore protiv mene od (predsedničkih izbora) 2016. pa sve do sada - napisao je Tramp tada na svojoj društvenoj mreži.

(Kurir.rs)