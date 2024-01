"DEMOKRATE NA IZBORIMA PLANIRAJU SCENARIO IZ 2020. GODINE PROTIV TRAMPA!" Jelača uživo iz Njujorka: Možda je Hejli bolji izbor

Oči čitave Amerike, ali i sveta, sinoć su bile uprte u američku saveznu državu Nju Hempšir gde su održani predizbori za kandidate Republikanaca i Demokrata na predstojećim predsedničkim izborima.

Bivši predsednik SAD Donald Tramp porazio je svoju nekadašnju ambasadorku u UN i bivšu guvernerku Južne Karoline Niki Hejli na republikanskim primarnim izborima u severoistočnoj državi Nju Hempšir.

Glumac Dejan Jelača uključio se iz Njujorka u jutarnji program Kurir televizije sa svim detaljima predizbora.

- Glasovi se broje uveliko. Upravo je izbrojano 82% izbrojenih glasova, a Donald Tramp vodi sa čak 10%, dakle 54 odsto prema 44 odsto za Niki Hejli. Ono što jeste glavni utisak jeste da nije toliko ubedljiva pobeda koliko je Tramp najavljivao, odnosno istraživanja javnog mnjenja. Ono što jeste možda najveći utisak unutar stranačkih izbora, jeste upravo to da Niki Hejli, bez obzira koliko jakog protiv-kandidata ima, Trampa, ona je zabeležila i te kako neverovatan uspeh. Kad kažemo da je samo pre četiri meseca imala dva procenta, da bi posle tri do četiri meseca imate 44%, je gotovo zaista neverovatan i veliki uspeh za nju. Dakle, ona se obratila sinoć njenim pristalicama i ponovila ono što smo negde mogli da čujemo u ovoj kampanji, da ona nastavlja borbu, da nastavlja kampanju i dalje, da nema odustajanja i da u stvari ovi rezultati ovih izbora od juče pokazuju da ona itekako ima velike šanse da tu dođe u stvari do nominacije - rekao je Jelača i dodao:

- Dakle, 10% je razlika između Donalda Trumpa i Niki Hejli u ovom trenutku. Ona je juče ponovila razloge, a to i neke ankete ovde govore, zašto ona ima možda još veće šanse da pobedi Bajdena u novembru ove godine, a to je upravo ono što je govorila u njenoj kampanji. A to je upravo taj haos koji prati Donalda Trampa, od skandala, sudskih procesa, laganja američkog naroda, da su ovi izbori pokradeni 2020. godine itd. I ponovila činjenicu i tu se negde i slažem sa njom zaista. Dakle, ona je rekla to sinoć, da je glasala za Donalda Trumpa 2016. godine, da je glasala za njega 2020. godine. Ali ono što je ponovila i što opet očigledno dobra većina glasača republikanske stranke se slaže u tom trenutku, a to je upravo taj haos o kojem je govorila, koji prati Trumpa i koji će najverovatnije demokratska stranka da preokrene u njihovu korist. Zašto je to rekla? Jeste, zato što smo imali scenario iz 2020. godine gde je demokratska stranka i Bajden tu kampanju pretvorila u referendumsku atmosferu, gde su ljudi glasali za ili protiv Donalda Trampa. Između ostalog, zato je Bajden i pobedio sa 7 miliona razlike od Trumpa. Ono što se ona plaši, to je da upravo, svi ti skandali, sudski procesi i sve ovo ostalo što sam rekao će itekako demokrate pokušati da preokrenu u njihovu korist.

