BUNDESVER ĆE STRANCIMA DATI PUŠKE U RUKE? Ubrzaće im put do nemačkog DRŽAVLJANSTVA zbog velike KADROVSKE "RUPE" u vojsci (FOTO)

Bundesver se suočava s kadrovskim problemima, pa ministar odbrane Boris Pistorijus (SPD) predlaže da se u vojsku primaju i ljudi koji nisu Nemci, a njegov predlog su podržali Liberali i opoziciona Unija, prenosi Dojče vele.

Kako rešiti problem kadrovskog manjka u redovima Bundesvera? Šef resora odbrane Pistorijus može da zamisli da se ta „rupa" popuni i muškim i ženskim vojnicima koji nemaju nemačko državljanstvo. Njegov predlog su u međuvremenu podržali vodeći stručnjaci za pitanja odbrane iz redova vladajuće koalicije (socijaldemokrate, zeleni, liberali), ali i opozicije.

"Načelno gledajući, u potrazi za prikladnim mladim ljudima, koji su spremni da služe vojnu obvezu u redovima Bundesvera, mi moramo razmišljati puno više u evropskim razmerama", kaže predsednica Odbora za odbranu u Bundestagu, Mari-Agnes Štrak-Cimerman (FDP), za list Rajniše Post (RP).

foto: Paul-Philipp Braun / imago stock&people / Profimedia

A pod tim razmišljanjem u širim, evropskim dimenzijama ona smatra „da muški i ženski vojnici bez nemačkog pasoša zbog uspešne službe u Bundesveru mogu brže da dobiju nemačko državljanstvo."

Puno otvorenih pitanja

I Johan Vadeful (CDU) takođe je bio otvoren za predlog: "Načelno smatramo tu ideju ispravnom, ali ključno je kako tačno realizovati", izjavio je on za diseldorfski list RP. "Hoće li ta mogućnost biti na raspolaganju samo građankama i građanima zemalja članica EU ili NATO? Ili i drugima? Da li je potrebno puno znanje nemačkog jezika?"

foto: Paul-Philipp Braun / imago stock&people / Profimedia

Još uvek ima puno pitanja koja treba razjasniti, smatra on. "Ministar Pistorius je i sam rekao da Bundesver za pet do osam godina mora biti spreman i za vođenje rata. To je u kontekstu kadrovske strategije strašno kratko razdoblje. Trebalo bi se dakle hitno delovati."

Modifikovan vojni rok

Pistorius je predložio uvođenje modifikovanog obaveznog služenja vojnog roka, odnosno otvaranje Bundesvea i za vojnikinje i vojnike bez nemačkog pasoša.

"Mi ne bi bili prva vojska u Evropi koja bi to uradila”, rekao je savezni ministar odbrane za list Tagesšpigel. I dodao kako u Nemačkoj postoje ljudi migrantskog porekla, iz druge ili treće generacije koji još uvek nemaju nemačko državljanstvo.

Obraćanje ministra odbrane Borisa Pistorijusa nemačkim oficirima foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

S obzirom na kadrovske probleme u redovima Bundesvera, u nemačkoj javnosti se već neko vreme diskutuje o strategijama za regrutovanje novih pripadnika vojnih snaga. Kao jedna od ideja pominje se i ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, koji je ukinut 2011. Prošle je godine u Bundesveru formirana i posebna radna grupa čiji je zadatak pronalazak mogućih rešenja za kadrovske probleme.

(Kurir.rs/Deutsche Welle/Preneo: N. V.)