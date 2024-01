PUTIN O PADU RUSKOG AVIONA: Napad na "iljušin" izveden američkim ili francuskim PVO sistemima "patriot"

Glavna obaveštajna uprava (GUR) Oružanih snaga Ukrajine je znala da su se u avionu IL-76 nalazili njihovi zarovljenici, ali su ipak gađali avion, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Kako je naveo, u Kijevu su znali da se avionom prevoze vojnici, njih 65, a bilo je planirano 190.

"Napad dvema raketama na avion sa ukrajinskim zarobljenicima izvela je PVO Ukrajine jer 'prijateljska vatra' sa ruske strane nije bila moguća zahvaljujući tehničkim specifičnostima", rekao je ruski predsednik u Sankt Peterburgu tokom susreta sa studentima učesnicima specijalne vojne operacije.

Napad na avion je zločin kijevskog režima, koji je ili izvršen namerno ili iz nepažnje, rekao je Putin i dodao da čitav sadašnji kijevski režim počiva na zločinima koje sprovodi svakodnevno čak i nad svojim građanima.

"Ne znam da li su to uradili namerno ili greškom, ali uradili su to. Slučajno ili namerno ali u svakom slučaju - to je zločin", naglasio je on.

Prema njegovim rečima, očigledno je da su rakete kojim je gađan IL-76 lansirane sa teritorija pod kontrolom Kijeva.

foto: Printscreen Twitter

Ono što je pronađeno na licu mesta od sistema kojim je gađan avion ukazuje da se radio o PVO sistemima Francuske ili američkim sistemima "patriot". Tačni podaci će biti poznati za nekoliko dana, dodao je on.

Vladimir Putin je istakao da će rezultati istrage o padu aviona IL-76 biti objavljeni kako bi ukrajinski narod znao istinu.

"Pronađene su crne kutije, sve će biti prikupljeno, pokazano. Molim Istražni komitet da do detalja obelodane okolnosti ovog zločina da bi i Ukrajinci znali šta se dogodilo", istakao je Putin.

Obaranje vojnog aviona Il-76

Oružane snage Ukrajine oborile su u sredu iznad teritorije Belgorodske oblasti ruski vojno-transportni avion Il-76 koji je prevozio ukrajinske zarobljenike na razmenu. U avionu su se nalazile 74 osobe, od kojih 65 ukrajinskih vojnika i svi su poginuli. Istražni komitet Rusije saopštio je da prvi rezultati istrage pada aviona Il-76 u Belgorodskoj oblasti ukazuju na to da je letelica gađana protivvazdušnom raketom sa teritorije Ukrajine.

Kako je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane, Kijev je vrlo dobro znao o predstojećem transportu zarobljenika na razmenu, koji je trebalo da se obavi kasnije u sredu.

Kurir.rs/Sputnjik

Bonus video:

04:37 OVO SU TEŠKE REČI, A OČIGLEDNO JE DA PUTIN DRŽI DATU REČ Anlitičari o pretnji Nemačke da ŠALJE TRUPE: Poljska će SLEDITI PRIMER