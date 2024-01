TRAMP ŽESTOKO UDAREN PO DŽEPU! KAŽNJEN SA 84 MILIONA DOLARA: Mora da plati kolumnistkinji koja ga je optužila za silovanje!

Porota Njujorka je odlučila da bivši američki predsednik Donald Tramp mora da isplati više od 83,3 miliona dolara za kolumnistkinju E. Džin Kerol.

Kerol će dobiti 18,3 miliona dolara nadoknade štete i 65 miliona dolara kaznene odmazde.

Odluka saveznog suda na Menhetnu doneta je manje od godinu dana nakon što je Kerol osvojila 5 miliona dolara u suđenju za seksualno zlostavljanje i klevetu protiv bivšeg predsednika (77).

Ova suma potiče iz Keroline tužbe za silovanje protiv predsednika u članku njujorškog magazina iz juna 2019. godine. U tom odlomku, Kerol je rekla da ju je Tramp silovao u svlačionici luksuzne robne kuće na Menhetnu početkom 1996. godine.

Naglasak Trampovog poricanja – govoreći, na primer, da je lagala i da je politički operativac – postao je tema njenog 2019. tužba za klevetu protiv njega.

Zakon iz 2022. godine otvorio vrata za tužbu

U to vreme, Kerol nije mogla da tuži Trampa zbog navodnog napada, jer bi se dogodio van građanske zastarelosti. Novi zakon države Njujork iz 2022. godine, otvorio je jednogodišnji rok za podnošenje tužbi za incidente van građanske zastarelosti.

Kerol je podnela još jednu tužbu, zbog incidenta i klevetničkih izjava nakon završetka Trampovog predsedništva. Ova tužba je prva dospela na suđenje i sudija u oba slučaja, Luis Kaplan, utvrdio je da će nalazi porotnika – da je Tramp seksualno zlostavljao Kerol i narušio njenu reputaciju – biti prihvaćeni kao činjenica u ovom suđenju.

Kao rezultat toga, Tramp nije mogao ponovo da protivreči njenu tvrdnju o seksualnom zlostavljanju. Porotnici su imali zadatak samo da odmere novčane kazne za nanošenje štete Kerolovoj reputaciji – i sumu potrebnu da spreči Trampa da da još više klevetničkih izjava.

"Ovde sam jer me je napao..."

- Ovde sam jer me je Donald Tramp napao, a kada sam pisala o tome, rekao je da se to nikada nije dogodilo. Lagao je i to je srušilo moju reputaciju. Očekivala sam da će to negirati, ali reći da je to bilo sporazumno, a nije, nisam očekivala - izjavila je Kerol.

Tramp nije prisustvovao Kerolovom prvom suđenju, ali se pojavio na drugom – što je bio prvi put da se ona s njim javno suočila u sudnici. Trampovo ponašanje tokom obračuna u sudnici bilo je u skladu sa njegovim neslavno bombastičnim ponašanjem, što je izazvalo upozorenja od strane sudije.

