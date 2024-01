"PAKLEN CILJ IRANA: OSLABLJUJU REP KOJI DAVI RUSIJU!" Obradović: Provokacijama žele od Amerike da naprave GLAVNOG AGRESORA

Svet se suočava s potencijalno najopasnijim razdobljem, dok napetosti na Bliskom Istoku dosežu kritičnu tačku!

U napadu dronom na američku vojnu bazu u Jordanu, trojica američkih vojnika su izgubila živote, a više od 20 je ranjeno. Ovaj događaj označava prve američke žrtve u regionu od početka rata u Gazi i izaziva zabrinutost da bi situacija mogla dalje eskalirati.

Amerika je optužila militante iz Sirije koje podržava Iran, dok je Teheran negirao bilo kakvu umešanost u napad. Islamski otpor u Iraku preuzeo je odgovornost, a SAD najavljuju snažan odgovor, čak sugerirajući mogućnost direktnih udara na Iran.

Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o napadu na američku vojnu bazu.

Najpre se dotakao izjave vlasti Irana koje je negiralo umešanost u napad i navelo da SAD kontiniurano iznose optužbe na njihov račun kako bi ih uvukli u regionalni rat.

- Mislim da je saopštenje Irana hladnoratovsko saopštenje sovjetskog tipa. Mi smo mirotvorci, a svi drugi nas napadaju, ugrožavaju. Sada je bitno tu razumeti regionalnu strategiju Irana. Iran je, dakle, međunarodno izolovana država relativno. Svi u regionu ih vide kao pretnju. Imaju velike rivale na samom tom području, a svi njihovi rivali imaju američke baze, 40.000 američkih vojnika je trajno stacionirano od Jordana, Saudijske Arabije, Sirije, Katara, Kuvajta, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa čak i Omana. Dakle, oni s tim u vezi shvataju da iranska geografija, koja je branitelj nezavisnosti Irana, takođe je i velika barijera za izboz njihove islamske revolucije. Oni doživljavaju dva svoja podsticaja - rekao je Obradović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Prvi je 2003. godine, invazija na Irak i drugi podsticaj je 2011. tzv. Arapsko proleće, kada oni aktivno uzimaju učešće u sirijskom građanskom ratu i dovlače sve ove proksije koje imaju na teritoriji Bliskog istoka i stavljaju pod komandu Kasima Sulejmanija u borbi protiv Islamske države i protivnika Bashara el-Asada, sirijskih demokratskih snaga. Tog sekunda Iran kaže sledeće, mi imamo džak za udaranje, taj džak za udaranje su Amerikanci, njihovi bezbednosni interesi i baze. Nećemo preći granicu otvorene konfrontacije i onda vam se događa Tramp koji 2019. stavlja iransku Revolucionarnu gardu na listu terorističkih organizacija. Ta jedna paramilitarna formacija, prvi put se kao takva kvalifikuju u svim američkim državama i ubija Kasima Sulejmanija i ovog vođu iračkog otpora 3. januara 2020. godine i kaže, da, ja sam to naredio. Tog sekunda vi vidite zašto je naredio, zato što su direktno odgovorni za preko 600 ubijenih američkih vojnika na Bliskom istoku.

foto: Youtube/ BackStageProd

Potom se osvrnuo na regionalnu strategiju Irana.

- Iran ono što on radi sada, po mom nekom mišljenju, ako pogledamo tu regionalnu strategiju Irana. Iran želi da odseče rep one zmije anakonde strategije Džordža Kenana. Dakle gde smatraju da ako taj rep koji davi Rusiju iz njihovog ugla oslabe, da će time kupiti vreme Rusima i diversifikovati pritiske s kojima se suočavaju Moskva i Teheran konkretno. Kako se ovo kuva, Peking se izvlači iz cele ove situacije. Dan za danom kineske banke obustavljaju trgovinu sa Rusijom, platni promet, ćute oko Huta, ćute oko Gaze, onda im kažu hajde vi iz Pekinga založite se za Bliski Istok, oni ne znaju jadni šta da rade, nemaju tu polugu pritiska. Sada je cilj Amerikanaca isprovocirati, lupiti im pesnicu u lice, isprovocirati da onih 145 Tomahavka poleti ka ciljevima po Iraku ili već gde u Siriji, gde su ove milicije i da se kaže evo ko je glavni agresor. To nije Rusija, to je Amerika i mislim da je cilj provociranje prekomerne reakcije. Amerika je u ozbiljnoj dilemi, s jedne strane hoće da lokalizuje i prekine sukob u Gazi, a s druge strane mora suprotno tim deeskalacionim potezima da reaguje jer je izazvana sada i ako je supersila ne sme dakle da okrene glavu na drugu stranu - rekao je Obradović.

