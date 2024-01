ŠTA ZNAČI PUTINOVA IZJAVA DA JE KRENUO U BORBU PROTIV GLOBALNOG NEONACIZMA?! Analitičar: To se posebno odnosi na OVE zemlje

Američki predsednik Džo Bajden odlučio je kako će SAD odgovoriti na napad dronom u kojem su tokom vikenda ubijena tri američka vojnika u Jordanu. Bajden nije precizirao tačno kakva bi američka akcija mogla biti, ali je Bela kuća u ponedeljak obećala „veoma konsekventan odgovor“.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Filip Vasiljević, predsednik organizacije Otvoreni Balkan za mlade i prof. dr Mihajlo Vučić, viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku.

foto: Kurir televizija

- Mislim da do eksalacije ne može da dođe ni u kom slučaju. Ovo nije došlo juče, već praktično od 2017. godine imamo sukob niskog intenziteta gde neki državni akteri, lokalne miliciije koje možda jesu, možda nisu pod kontrolom Irana napadanju američke baze, ali bez nekih reziltata, žrtava i materijalne štete - rekao je Lutovac i dodao:

- Kada je došlo do žrtve 2020 kada je ubijen prevodilac koji je radio u američkoj ambasadi, tada je kao odgovor SAD došlo ubistvo generala Sulejmanija. Taj njegov potez je kritikovan od strane Demokratske stranke. Iran ipak ništa nije preduzeo iako je ubijen general koji je da tako kažemo u Iranu bio legenda iranske oružane formacije. Iranu ne odgovara intenziviranje sukoba jer on pažljivo gradi svoje poziciji tim proksijima tj. pomoću saradnika u nedržavnim akterima. Njima ne odgovara da uđu otvoren sukob sa SAD.

foto: Kurir televizija

Vasiljević je izrazio uverenj da pogibija američkih vojnika odgovara republikancima:

- Deluje mi da je ovo nešto što republikancima izuzetno odgovara. Posle svih napada na Trampa sada imamo kontraofanzivu. Mislim da ne postoji šansa da dođe do eskalacije na bliskom istoku. Ne vidim prostor da bi Bajden aktuelizovao vojnu intervenciju. Izjava Blinkena da će Amerika oštro reagovati ne znamo šta tačno znači. To će se videti u narednom periodu. Što se tiče same političke trke Bajden- Tramp, mislim da će Trapm profitirati, pošto sada on dramatizacijom može da naglašava da kada bi on bio na vlasti to se sigurno ne bi desilo i td...

foto: Kurir tv

Vasiljević je prokomentarisao izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina da kreće u borbu protiv globalnog neonacizma:

- Ispratio sam izjavu Putina koja je glasila da je pokrenuo borbu protiv globalnog neonacizma. Globalni neonazicam je širok pojam i to je panel da možete da reagujete u bilo kojoj državi gde primetite takvu pojavu. Ono što je meni interesantno jeste da se on u toj izjavi osvrnuo na zemlje gde u određenom procentu živi rusko stanovništvo i gde su njihova prava ugrožena. Kroz to je pomenuo globalni neonacizam, a vidim da je to iskorišćeno da se prenese da je globalni rat u toku. Ne mislim da je moguća bilo kakva globalna eskalacija i verujem da se radi isključivo o zaštiti nacionalnih interesa ruske federacije.

