NEMAČKI MILIJARDER UPOZORAVA: Arapi preuzeli delove gradova, sprovode svoje zakone, a niko ne želi da prizna da sve IDE PO ZLU

Poznati nemački biznismen Haso Platner navodi da je integracija migranata u Nemačkoj pošla po zlu.

- Arapi su preuzeli čitave delove gradova - rekao je Platner za NZZ.

Platner, koji je nedavno napunio 80 godina, osnovao je kompaniju SAP, koja je jedna od najvećih svetskih proizvođača softvera.

- Činjenica da su čitave delove gradova očigledno preuzeli Arapi, koji tamo praktikuju svoju etiku i razumevanje zakona, nije dobra - rekao je Platner.

Poznati preduzetnik smatra da nije popularno reći da je nešto pošlo po zlu.

- Integracija je pošla po zlu, obrazovanje, školska politika... Ali niko ne želi da kaže: "Da, to je pošlo po zlu, sad to moramo da promenimo". Jer to nije popularno reći - rekao je Platner.

Multimilijarder je priznao uspon AfD-a u intervjuu za NZZ.

- To me jako brine - rekao je Platner.

Ne krije da strahuje da bi usred krize udeo glasača AfD-a mogao "lako" da premaši 50 posto.

- Onda ni 75 godina demokratije ne pomaže mnogo. To možemo da vidimo u SAD - rekao je Platner.

Istovremeno se izjasnio protiv zabrane AfD-a.

- To bi ih samo ojačalo zato što postoji jaka skupina stanovništva koja je vrlo bliska idejama AfD-a - smatra Platner.

Biznismen upozorava i na opasnost od Rusije.

- Nemačka mora da se naoruža. Mora pokazati da je spremna da se brani, a to moraju da učine i ostale zemlje NATO. Ruski predsednik (Vladimir) Putin ima nešto posebno u planu za nas nakon što reši svoj ukrajinski problem - smatra milijarder.

(Kurir.rs/Feniks magazin/Preneo Z.Ko)