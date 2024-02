UKRAJINA NANELA RUSIMA KOLOSALNE GUBITKE: Šokantni podaci, nova taktika donosi rezultate, Moskva ostala bez OGROMNOG NOVCA

Ukrajina je samo tokom januara napala dronovima najmanje šest naftnih i gasnih infrastrukturnih objekata na teritoriji Rusije.

Na teritoriji Volgogradske rafinerije nafte u subotu ujutru došlo je do velikog požara usled pada oborenog drona. To je saopštio guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov.

Prema informacijama portala Volgograd online požar se dogodilo na teritoriji fabrike Lukoil-Volgogradnjeftepererabotka u Кrasnoarmejskom okrugu Volgograda. Požarna površina dostigla je 300 kvadratnih metara.

Bočarov je saopštio da u incidentu nije bilo povređenih.

Rafinerija Volgograd je najveći proizvođač naftnih derivata u Južnom federalnom okrugu. Кapacitet fabrike je skoro 15 miliona tona.

Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da su snage PVO u noći 3. februara presrele i uništile sedam ukrajinskih dronova usmerenih na napad na ciljeve u nekoliko regiona zemlje. Vojska je oborila četiri drona u Belgorodskoj oblasti i jedan u Rostovskoj oblasti.

Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov prijavio je aktiviranje sistema protivvazdušne odbrane u gradskom okrugu Novooskol gde su ostaci od drona oštetili stambene zgrade i vozila. Guverner Rostovske oblasti Vasilij Golubev saopštio je da nema žrtava i uništenja u napadu.

Gubernator Voronješke oblasti Aleksandar Gusev javio je dan ranije da je u blizini Voronježa oboren ukrajinski dron, ali prema njegovim rečima na terenu nisu zabeležene žrtve i razaranja. Iz ruskog ministarstva odbrane nije bilo informacija o ovom incidentu.

Ukrajinski udari dronovima pogodili su izvoz velikih naftnih kompanija.

To je samo u januaru dovelo do pada izvoza benzina za 37 odsto i izvoza dizela za 23 odsto. Ministarstvo energetike Rusije je to objasnilo "neplaniranim remontima" u rafineriji i potrebama domaćeg tržišta.

(Kurir.rs/Moscow Times/Preneo Z.Ko)

