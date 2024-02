KRITIČNA SITUACIJA ZA UKRAJINCE: Grad za koji se mesecima vode krvave borbe pred padom u ruske ruke

Ukrajinski grad Avdejevka, mesto na kojem se već mesecima vodi žestoka bitka, uskoro bi mogao da padne.

Kako javljaju ukrajinski Telegram kanali, situacija za kijevske snage je sve kritičnija, a ruske trupe napreduju.

Prošlog oktobra Rusija je pokrenula ofanzivu na naselje koje se smatra ulazom u obližnji grad Donjeck, koji su okupirali Rusi.

Rusija je pretrpela ogromne gubitke, bilo da se radi o vojnicima ili opremi. Govorilo se o tome da su ruski vojnici topovsko meso jer ih komandanti šalju da umiru u beskrajnim napadima. Ali uprkos velikim gubicima, ruske snage napredovale su malo po malo, a ukrajinski Telegram kanali sad priznaju da je grad pred padom, piše Index.hr.

Situacija je kritična

Telegram kanal „Ukraine Fights“ objavio je u nedelju da je „situacija u gradu postala kritična“, dodajući da su ruski jurišni avioni ušli u grad sa severoistoka i da su ruske trupe zaobišle ukrajinske borbene formacije i učvrstile se u zgradama.

foto: Printscreen YouTube

„To znači da su nekoliko stotina metara udaljeni od glavne logističke arterije ukrajinskih branioca“, navedeno je u objavi. „Odlučuje se o sudbini Avdijevke.“

Telegram kanal „Butusov Plus“ javio je da su se ulične borbe vodile u severnom predgrađu Avdijevke, gde su se nalazile ruske jedinice. Ukrajinska 110. mehanizovana brigada i pridodate jedinice bore se protiv većeg broja ruskih vojnika, koji se stalno pojačavaju.

„Avdijevki su hitno potrebne sveže rezerve i rotacija jedinica herojske 110. brigade“, navedeno je u objavi, a dodaje se da je potrebna i municija i da je situacija kritična. Njuzvik je zatražio komentar od ukrajinskog ministarstva odbrane.

Osvajanje grada bilo bi jako važno za Ruse iz više razloga

Dopisnik Vol strit Džurnala Jaroslav Trofimov osvrnuo se na postove na platformi X, nekadašnjem Tviteru, napisavši u nedelju da je „sve verovatnije da će Avdijevka da postane prvi ukrajinski grad koji će pasti od zauzimanja Bahmuta prošlog maja“. Dodao je da je nedostatak municije uzrokovan odlukama u američkom Kongresu.

foto: Printscreen YouTube

Leon Hartvel, viši saradnik na „London School of Economics“, rekao je da bi rusko zauzimanje Avdijevke moglo da ojača poziciju zapadnih skeptika koji zagovaraju smanjenje vojne i finansijske podrške Ukrajini.

To bi takođe omogućilo ruskim snagama da konsoliduju položaje oko Bahmuta, olakšalo njihovu kontrolu nad autoputom između Donjecka i Kramatorska i generalno poboljšalo logističke mogućnosti Moskve u Donjecku.

„Gubitak Avdijevke ograničio bi sposobnost Ukrajine da pokrene kontraofanzivne operacije protiv Rusije u Donbasu, a vraćanje grada, s obzirom na njegova zastrašujuća utvrđenja, predstavljalo bi izuzetno izazovan zadatak“, rekao je Hartvel za Njuzvik.

„Zauzimanje Avdijevke ima značajnu političku važnost za Putina, a podstaknuto je hitnom potrebom da se pokažu pobede Rusije uoči predsedničkih izbora i potencijalnog novog talasa masovne mobilizacije vojnika“, dodaje.

„Postoje dobre šanse da će Avdijevka na kraju biti izgubljena“

Institut za proučavanje rata (ISW) rekao je u nedelju da su ruske snage napredovale istočno od Avdijevke s geolociranim snimcima od prethodnog dana koje pokazuju napredovanje duž autoputa H-20 istočno od grada.

foto: EPA-EFE/VASILIY ZHLOBSKY

Majkl Kofman, viši saradnik u Programu za Rusiju i Evroaziju pri „Carnegie Endowment for International Peace“, rekao je za podkast „War on the Rocks“ 30. januara da je situacija oko Avdijevke „stabilna“, ali „s tendencijom ka gorem“. „Postoje dobre šanse da će Avdijevka na kraju biti izgubljena“, rekao je Kofman.

Čedomir Nestorović, profesor geopolitike na poslovnoj školi u Singapuru, rekao je da nedostatak finansiranja, municije i oružja, kao i problemi koje je imao u mobilizaciji, za Kijev znače da „postoji veliki rizik da Avdijevka uskoro padne“.

„Čini se da Putin nema tih problema, tako da je verovatnost pada velika“, rekao je za Njuzvik, dodavši da je predsednik Vladimir Zelenski želeo da obrani Avdijevku „bez obzira na cenu“ za razliku od svog vrhovnog komandanta Valerija Zalužnog. „Ako Avdijevka padne, to će promeniti rivalstvo između predsednika i komandanta vojske u korist drugog“, rekao je.

Kurir.rs/Index/Njuzvik