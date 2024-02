MAJKA GA JE KIDNAPOVALA, ON JE POBEGAO I VRATIO SE KOD BAKE: Aleks danas puni 18 godina, a ima SAMO JEDNU ŽELJU

Britanski dečak Aleks Bati koji je pronađen nakon što ga je majka navodno kidnapovala i odvela da živi u "duhovnoj komuni" u planinama južne Francuske i dalje odbija da kaže tužiocima gde se ona nalazi.

On je nekoliko meseci nakon što je pronađen u ispovesti za britanske medije ispričao da ga majka i deda sigurno neće kontaktirati iz straha da ne budu uhvaćeni.

Oni se suočavaju sa istragom zbog otmice deteta, budući da je starateljstvo nad Aleksom za vreme otmice imala njegova baka.

Aleks, koji danas puni 18 godina, rekao je medijima da se nada da su njegova majka Melani i deda David dobro i da ne želi da ih policija pronađe.

"Kada bih sad mogao da ragovaram sa njima rekao bih im da se nadam da su dobro i rekao bih im da sam ja dobro", kazao je Aleks koji mesecima živi sa bakom Suzanom u Velikom Mančesteru.

Iako je srećan sa bakom, Aleks kaže da često misli na dedu i mamu.

"Mama je uradila ono što je morala iz ljubavi prema meni. Mislila je da je to najbolje. I ona i deda su to uradili iz najbolje namere. Još uvek nisu, ali znam da će me jednom pozvati. Sada neće jer se plaše, ali učiniće to kada budu 100 posto sigurni. Ne nadam se da će me pozvati na rođendan", rekao je on.

Aleks je zatim dodao da se nada da ih policija neće naći.

"Oboje ih volim, čak i da ih više nikada ne vidim, nije neka stvar. Možeš da voliš nekoga, a da ne razgovaraš sa njim. Mama sigurno želi da me vidi, ali ne može. Verovatno je ljuta jer sam otišao. Mislim da će biti ljuta jer je nisam poslušao", ispričao je Aleks.

Podsetimo, Aleks je nestao 2017. godine kada su majka Melani i deda David rešili da ostanu "zauvek" na odmoru u inostranstvu i započnu "alternativni nomadski" život u Španiji i Francuskoj.

Dečak je uspeo da pobegne 13. decembra nakon što se posvađao sa majkom i napustio izolovanu kuću u francuskim Pirinejima.

Predao se policiji u blizini Tuluza pošto ga je pored puta našao dostavljač dok je lutao seoskim putem u 3 sata ujutru.

