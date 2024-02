CRNI SCENARIO ZA UKRAJINU! Poljski general: Nemaju šansi da vrate teritoriju, jedino rešenje - korejski model

Jedino rešenje za Kijev može biti korejski model, odnosno zona razdvajanja trupa, kaže poljski general Valdemar Skržipčak.

Kako je objasnio u intervjuu za Szeczpospolita, Ukrajinci bi trebalo da situaciju sagledaju realnu kako ne bi izgubili još više teritorija, jer su sada strateška prednost i inicijativa u rukama ruske vojske.

Početkom februara poljski predsednik Andžej Duda rekao je da je malo verovatno da će Ukrajina ikada moći da vrati Krim. Sa šefom zemlje se slaže i bivši komandant kopnenih snaga, poljski general Valdemar Skržipčak. U intervjuu za izdanje, on je objasnio da Ukrajinci trenutno nemaju odgovarajući vojni potencijal, uglavnom ofanzivni, da vrate Krim ili čak oslobode deo njegove teritorije.

- Krim je još uvek veoma udaljen, više od 100 kilometara. Ukrajinska vojska je danas prešla na stratešku odbrambenu operaciju, to traje skoro od oktobra - objasnio je on.

Poljski oficir je u razgovoru ukazao i na dva nedostatka Kijeva koji stoje na putu povratku Krima.

foto: EPA Kateryna Klochko

„Prvo, oni nemaju vojnike da stvaraju nove formacije koje bi mogle da izvedu takvu operaciju. Drugo, oni nemaju potencijal u pogledu municije i opreme, zahvaljujući kojima bi mogli da pobede rusku vojsku u ovom pravcu“, objasnio je Skrzipčak.

„U ovom trenutku ruska vojska ima stratešku prednost i stratešku inicijativu“, dodao je on.

U sadašnjim uslovima, vojska je pozvala Ukrajince da budu realni i da se uglavnom brane kako ne bi izgubili još više teritorija.

„Zato što je mogućnost vojnog zauzimanja Krima postala izuzetno udaljena zbog onoga što se dešava na frontu. Drugo, ako se nešto desi, to će biti samo kao rezultat političkih odluka, mada, po mom mišljenju, do takve odluke najverovatnije neće doći“, ocenio je on.

„Po mom mišljenju, sa vojne tačke gledišta, Ukrajina trenutno nema šanse da vrati Krim vojnim putem. General Hodžis je jednom rekao da će u avgustu 2023. Krim postati ukrajinski. Prošlo je šest meseci, a ona još uvek nema potencijal da vrati Krim vojnim putem“, podsetio je poljski general.

Skršipčak se u razgovoru usudio da kaže i da u ukrajinskom sukobu neće biti „pobednika“, jer on jednostavno neće imati svoj kraj.

„Specijalna operacija će se završiti, ali neće biti kraja rata, a jedino rešenje može biti korejski model, odnosno zona razdvajanja trupa“, objasnio je general. U suprotnom, po njegovom mišljenju, sukob će ličiti na „tinjajući vulkan“.

Kurir.rs/Alo/Szeczpospolita