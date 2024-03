SVE O SUPER UTORKU, NAJVEĆEM IZBORNOM DANU U AMERICI DO NOVEMBRA: Zašto se tako zove, koje države glasaju, kakva je uloga delegata

Takozvani “super utorak” najveći je izborni dan u SAD u godini do novembra, kad će se održati predsednički izbori.

Bivši predsednik Donald Tramp, favorit republikanaca, planira da zada “konačni udarac” rivalki Niki Hejli, nekadašnjem guverneru Južne Karoline, dok se očekuje “laka pobeda” aktuelnog predsednika Džo Bajden nad “slabijim” protivnicima iz redova demokrata.

Zašto se ovaj dan zove super utorak?

Svake predizborne sezone, jedan dan van izbornog kalendara se označi kao “super utorak”. Nema ničeg zvaničnog u vezi toga, to samo znači da je to dan sa najviše izbornih trka.

Super utorak prosto opisuje dan u ciklusu stranačkih izbora za predsedničku nominaciju u SAD kada se glasa u najvećem broju saveznih država.

Koje države glasaju na super utorak?

Ukupno 14 država održaće i republikanske i demokratske stranačke trke za nominaciju za predsedničkog kandidata u novembru, piše “Jahu njuz”.

To su Alabama, Arkansas, Kalifornija, Kolorado, Mejn, Masačusets, Minesota, Severna Karolina, Oklahoma, Tenesi, Teksas, Juta, Vermont i Virdžinija.

foto: Kurir televizija

Aljaska će održati republikanske kokuse, a demokrate će završiti svoje kokuse u Ajovi i objaviti rezultate. Takođe, Američka Samoa će održati svoje demokratske kokuse.

Većina pažnje biće na republikanskim trkama jer, za razliku od Bajdena, Tramp i dalje ima značajnog rivala – Hejlijevu.

Velika nagrada – delegati

Na republikanskoj strani ostalo je još 854 delegata. Tramp trenutno vodi ispred Hejlijeve u broju delegata, sa 244 spram njenih 43. Demokrate imaju na raspolaganju 1.420 delegata. Dok Tramp trenutno ima 122 delegata i treba mu još 1.093 da bi došao da potrebnog "magičnog" broja od 1.215. Bajden, favorit demokrata, sada ih ima 206, a potrebno mu je 1.986.

Ni jedan ni drugi neće moći da tvrde titulu “verovatnog kandidata” na super utorak. To bi najranije moglo da se desi 12. marta za Trampa, a 19. marta za Bajdena.

Tramp će morati da osvoji oko 90 odsto od skoro 1.100 delegata koji su u igri do 12. marta, da bi se izborio nominaciju tog dana. Bajdenu će trebati oko 77% od skoro 2.300 delegata u igri do 19. marta da obezbedi svoju nominaciju do tog datuma.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia, WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Zašto Trampu treba toliko vremena da to završi?

Mnogi su smatrali da je Trampova pobeda u Ajovi ili u Nju Hempširu bila odlučujući udarac.

Ali, krenuvši od Nju Hempšira, Hejli je osvojila značajnu manjinu (oko 40%) glasova i nakon niza trka u proteklim nedeljama i dalje je trn u Trampovoj peti.

Kako se dodeljuju delegati?

Većina država na super utorak koristi pravilo za raspodelu delegata nazvano “proporcionalno sa okidačem”.

U mnogim državama to znači da ako kandidat osvoji trku sa više od 50 odsto glasova, on dobija sve delegate. Ako niko ne osvoji više od 50%, onda svako ko dobije barem određenu brojku – obično između 10-15% - dobija isti procenat delegata iz te države.

foto: AP/Evan Vucci

Kandidati dve partije se zvanično biraju na nacionalnim stranačkim konvencijama tokom leta, kad se delegati iz svih država okupe i izaberu svog predstavnika za jesenje izbore.

Kako pravila za stranačke izbore pomažu Trampu?

Pravila o dodeli kandidata su kompleksna i variraju uvelike od države do države. Ali, generalno se favorizuje kandidat koji je u vođstvu (a to je Tramp).

Ova “okidač” pravila znače da će u državama u kojima bi Hejli mogla nastaviti da osvaja 30-40% glasova – poput Kalifornije, Vermonta, Jute i Virdžinije – verovatno biti isključena iz izbora delegate zbog državnih pravila za izbore kandidata koji nagrađuju svakog ko dobije većinu.

foto: AP/Steve Helber

Ali, tu su druge države, poput Severne Karoline gde će 32 od 74 republikanskih delegata biti dodeljeni proporcionalno svim kandidatima koji završe sa najmanje 20 odsto glasova. Ostala 42 kandidata republikanaca u toj državi će dobiti po tri od strane kongresnog okruga. U kongresnim okruzima svi koji dobiju bar 60 dosto dobijaju sva tri delegata u tom području.

Hejlina pozicija

Ona je ostala u trci delimično zato što nastavlja da osvaja značajnu manjinu i zato što je Tramp ranjiv kandidat na predsedničkim izborima. Hejli je nedavno nagovestila da veruje da bi Tramp mogao da podrije Ustav ako bude izabran. Ona je povukla svoje obećanje da će ga podržati ako postane republikanski kandidat i ocenila njegov potencijalni izbor “samoubistvom za našu zemlju”.

foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia

Ali, ako ne bude većih iznenađenja i Tramp osvoji super utorak, Hejline šanse da ga pobedi kretaće se od veoma tankih do nepostojećih.

Hejli su u petak podržala dve republikanske senatorke, Lisa Murkovski iz Aljaske i Suzan Kolins iz Mejna, a u nedelju je pobedila je na republikanskim primarnim izborima u Distriktu Kolumbija (Vašington), zabeleživši prvi trijumf u kampanji 2024, piše VOA.

Dobre vesti za Trampa

Glasači Ilinoisa, Mejna i Kolorada hteli su da uklone Trampa sa glasačkih listića u tim državama zbog, kako su rekli, kršenja Ustavne klauzule o pobuni povezano sa upadom u Kapitol hil 6. januara 2021.

Ali, u utorak je Vrhovni sud presudio jednoglasno da bi bilo neustavno da pojedinačne države uklone kandidata sa listića. Ovo je posebno dobra vest za Trampa jer će i Mejn i Kolorado održati predizbore na super utorak.

Kurir.rs/Blic/Jahu njuz/Preneo: P. P.