"BAJDEN POPRAVIO POZICIJU, SADA SU ŠANSE PODJEDNAKE!" Stručnjaci analizirali predstojeće izbore u Americi: SLEDI REPRIZA DUELA

Slobodno može da se kaže da je jučerašnji "Super utorak" bio nezvanični "dan D" za predsedničke izbore u SAD koji će se održati 5. novembra. Rivalka Donalda Trampa u Republikanskoj stranci Niki Hejli završila je svoju političku borbu i sada je sasvim izvesno da će svet gledati reprizu duela - Džozef Bajden i Donald Tramp. I jedan i drugi su ostvarili pobede na primarnim stranačkim izborima tokom "Super utorka" kada je glasalo 15 saveznih država i jedna američka teritorija. To su kristalno jasne naznake ko će biti finalni kadidati.

Bajdenu koji i nije imao jakog protivkandidata super utorak je "bio veličanstvena noć", a Tramp je poručio da je već spreman da otvori šampanjac.

Boško Jakšić, novinar, Milovan Jovanović, novinar i politički komentator, i Vuk Velebit, izvršni direktor Pupin inicijative, gostovali su u emisiji Usijanje gde su analizirali predstojeće izbore u Americi.

- Ovaj super utorak je najmanje bio super, a moglo bi čak da se kaže da je bio veoma dosadan, zato što se unapred očekivalo da će ovo da bude ishod i da će za novembar biti zakazan remeč ove dvojice vremešnih i poprilično nepopularnih kandidata za najvažniju funkciju u SAD. Ono što je činjenica, a to je da je posle ovih jučerašnjih prajmersa, a to je specifična američka kategorija gde se po saveznim državama biraju kandidati za predsednike, republikanci i demokrate, i određuje se broj delegata srazmerno veličinama država koji će ići na nacionalnu konvenciju. Dakle, bilo je jasno da će te konvencije republikanaca u julu u Viskonsinu i demokrata u avgustu u Čikagu sada biti čista formalnost, ako se nešto zaista izvanredno ne dogodi u međuvremenu. Jer Trump faktički nije imao nikakve rivale do sada, iako je više kao kuriozitet izgubio na teritoriji američke Samoe. Ja ne znam koji ljudi tamo žive, oni očigledno ne podnose Trumpa, jer je on i na prošlim izborima izgubio vrlo ubedljivo u odnosu na Majkla Blumberga. S druge strane, Tramp je posle odustajanja Niki Hejli, dobio čist put pred sobom - rekao je Jakšić i dodao:

- Tako da imaćemo taj veliki rimeč onoga što je bilo 2020. godine. Po poslednjim istraživanjima koliko sam pratio, šanse su sada podjednake, 36 poena podrške u onome gde su se vršila istraživanja imaju i Bajden i Tramp što znači da je Bajden malo popravio svoju poziciju.

Velebit tvrdi da Niki Hejli neće podržati Trampa jer je amozitet između njih veliki.

- Mislim da se Niki Hejli negde nadala da će ona ostati kao jedini protiv kandidata i da će Tramp zbog svih zakonskih komplikacija, to biti neka njena poslednja šansa. Ono što je zanimljivo jeste da Niki Hejli nije podržala Donalda Trampa nakon povlačenja. Ono što je negde praksa uobičajna jeste da smo imali od nekoliko protiv kandidata unutar republikanske stranke, da su oni podržali Donalda Trampa i da će oni negde biti deo nekog tima i možda zauzeti neke važne pozicije u novoj administraciji - rekao je Velebit i dodao:

- Ne bih očekivao da će ona tek to uraditi. Mislim da je taj animozitet koji je postojao između Trampa i nje veliki. Tramp nju sinoć u svom govoru čak nijednog trenutka nije ni pomenuo. Ono što jeste zanimljivo kada govorimo o Trampu, on je svoju prvu pobedu doživeo u ponedeljak, a ne juče. A ta pobeda koju doživeo u ponedeljak jeste bila odluka Vrhovnog suda koja omogućava njemu da se kandiduje u Koloradu. Dakle poništavanje odluka suda u Koloradu. Mislim da svi ovi pokazatelji nam govore da će Tramp imati zapravo otvoren put do kraja, a to ćemo saznati jako brzo. 19. marta na unutarstranačkim izborima Trampu fali trenutno još negde oko 200 delegata da on zvanično bude proglašen, da budemo sigurni da on ima tih 1.200 delegata i da on bude ispred republikanske stranke.

Jovanović smatra da obe partije više nemaju adekvatne kandidate.

- Ja sam 2016. prognozirao i tvrdio da će Donald Tramp pobediti Hilari Klinton i to dva do tri meseca pred izbore. Javno sam 2020. govorio i napisao sam kolumnu za Kurir veliku, napisaću i ove godine istu u oktobru. Živimo u opasnim vremenima, neizvesnim vremenima. Ovo u Americi je posledica svega toga, to je strahovita kriza liderstva. Dakle, stara republikanska partija je uništena, Donald Tramp je spržio Republikansku partiju, jednostavno je poklopljena. S druge strane, Džo Bajden i demokratska stranka se nalaze u jednoj velikoj krizi. Dugo već Demokratska stranka ne može da proizvede lidera, kandidata koji bi mogao da se upusti u trku za predsednika SAD. Dakle, ako se vratimo na 2012. godinu i pobedu Barak Obame, tada su trci bili Barak Obame ispred demokrata i Mit Romni ispred republikanaca. Kada gledate ta dva kandidata oni su u najboljim godinama što bi se reklo. Već 2016. godina i pobeda Donalda Trampa naspram Hilari Klinton, to je već bilo neobično. Dakle, jasno je bilo da SAD još dugo godina na čelu neće imati ženu. Dakle, kratak je period da američko društvo izabere Afroamerikanca prvog za predsednika SAD, a da onda u narednih 8 ili 12 godina izaberu ženu - rekao je Jovanović i dodao:

- Niki Hejli nije ni figurirala kao ozbiljan kandidat unutar republikanske stranke. Unutar republikanaca je figurirao Ron DeSantis, guvernor Floride. On je sam sebi pucao u noge, u nekoliko navrata. Nije iskoristio tajming i momentum, dakle, da iskorači i da se upusti u borbu sa Trampom. On je jednostavno bio potučen. Ostali kandidati, to je sve u odnosu na Trampa i s obzirom na ovakvu republikansku partiju koja je trampizovana, nikakve šanse ostali kandidati nisu imali. Jasno je da nikakvih ozbiljnih šansi drugi protivkandidati neće imati. Moje mišljenje je da jedna i druga partija više dugo godina nemaju dobre, adekvatne kandidate. Kandidate koji bi bili kredibilni, iskusni, u dobrim godinama da uđu u predsedničku trku.

