PUTIN PRIPREMIO LUKAVU STRATEGIJU ZA IZBORE! Kljajić tvrdi: Dozvolio samo ludacima da se kandiduju, a OVIM JE OSIGURAO POBEDU

Šef Kremlja je pobednik izbora i pre otvaranja biračkih mesta, smatraju stručnjaci, zahvaljujući tome što je što povlači poteze koji će osigurati ostanak na vlasti njegovoj partiji i, što je najvažnije, njegov legitimitet.

Politikolog Vladimir Kljajić gostovao je u jutarnjem programu gde je otkrio na koje načine je Vladimir Putin osigurao pobedu na predstojećim izborima koji će biti održani od 15. do 17. marta.

- Videli smo i Prigožina koji je probao isto, bilo kakav puč je nemoguće izvršiti imajući u vidu da je režim poprilično čvrsto stegao tu vlast i da kontroliše sve što je moguće da se kontroliše. Što se tiče izbora svi kandidati su morali da prođu posebnu komisiju da bi mogli da se kandiduju. Postavlja se pitanje da li postoji neka opozicija trenutnoj vlasti. Iako sam ja poprilično ubeđen da je Vladimir Putin siguran u svoju pobedu zbog toga što on računa glasove, on i bira kandidate koji će biti protiv kandidati. Tako da u svakom slučaju, on se na kraju potreiše u ruskoj javnosti kao neko ko je moderan, centar, zbog toga što svi drugi kandidati ekstremni. Kad čitate programe drugih kandidata, vi ne možete da verujete kakvi ludaci sve postoje i šta sve predlažu kao rešenje ruskih problema. Naravno, namerno bira takve ekstremne kandidate zbog toga što želi da se portreiše kao neko koja je na centru i da ljudi onda opet glasaju za njega. Za stabilnost, nešto na čemu on svakako bazira svoju politiku, prikazujući ruskim državljanima građanima da je od 2000. godine nakon što je došao na vlast, vratio društvenu koja nije bila 90tih prisutna kada je Rusija stvarno bila u jednom katastrofalnom stanju - rekao je Kljajić i dodao:

- Trenutno u Rusiji ne postoji stabilnost. Postoji fasada od nakon što je krenuo suludi rat, naravno da je režim uznemiren. Zbog toga što dosta milijardera, bilionera koji su prisutni u Rusiji takođe gube dosta bogatstva i izgubili su veliki deo bogatstva. Nemaju mogućnost da putuju, blokiraju im se vize. To je svakako na neki način pritisak. To je eliti koja je uživala sav taj novac i sav taj kapital koji su imali, zahvaljujući bliskim vezama sa vlašću. Ona je sad ugrožena, ugrožen je kapital i naravno svakog kome je ugrožen kapital pokušava na bilo koji način da traži alternativu. Sad koliko je on u mogućnosti da kontroliše sve te milijardere, postavlja se pitanje. Da li oni možda i finansiraju neki deo ovih paravojnih formacija. Naravno, ti milijarderi svakako su u obavezi da finansiraju Putinov rat, tu nema nikakve dileme. Ali postavlja se pitanje da li su našli alternativne formacije koje hoće da na neki način izazovu bunt, odnosno da pritisnu Putina sa unutrašnje strane.

