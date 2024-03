HUTI PALE I JUG AFRIKE: Militanti najavili napade na izraelske brodove kod Rta dobre nade! METE UDALJENE 6.000 KM (FOTO)

Huti su obećali da će preduzeti nove akcije protiv izraelskih brodova!

Vođa jemenskih pobunjenika Abdul Malik al Huti izjavio je u četvrtak da će militanti ubuduće gađati brodove povezane sa Izraelom sve do južnog vrha Afrike.

- Naša glavna bitka je da sprečimo brodove koji su povezani sa izraelskim neprijateljem da prođu ne samo Crveno more već i Indijski okean prema Rtu dobre nade. To je veliki korak i počeli smo da sprovodimo naše operacije vezane za to - navodi Al Huti.

Udaljenost između Jemena i Rta dobre nade iznosi inače oko 6.000 kilometara.

foto: Screenshot

Jemenska grupa, koja je vezana za Iran, napada brodove u Crvenom moru od novembra u znak solidarnosti sa Hamasom. Višemesečni napadi poremetili su globalnu plovidbu i primorali kompanije da promene rutu i ​​da preduzmu duža i skuplja putovanja oko južnoafričkog Rta dobre nade.

Međutim, nova pretnja Huta mogla bi da dovede do toga da čak i ta sigurna ruta postane opasna, a to bi potencijalno dovelo do još većeg rasta globalnih cena transporta. Cena globalnih transportnih kontejnera skočila je inače za više od 300 odsto između novembra i januara.

Preusmeravanje je rezultiralo velikim kašnjenjima i uticalo na kompanije uključujući Suzuki, Teslu, BP, Šel, Кatar Enerdži, DHL, FedEks, Adidas, Marks & Spenser, Nekt, Primark...

Napadi Huti na moru takođe su podstakli strah da bi se rat Izraela i Hamasa mogao proširiti i destabilizovati širi Bliski istok. SAD i Velika Britanija su započele uzastopne napade na vojne ciljeve Huta u Jemenu i preimenovali su miliciju u terorističku grupu.

Tri mornara ubijena su prošle nedelje u prvom fatalnom napadu Huta na američki teretni brod pored južnog Jemena. Preživeli su morali da budu izvučeni iz vode helikopterom nakon raketnog napada.

