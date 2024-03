"RUSIJA JE SPREMNA ZA SUKOB SA NATO PAKTOM I UBEĐENA JE U POBEDU!" Đukanović iz Moskve: Srbima se dive posebno iz DVA RAZLOGA

Zvanična posmatračka delegacija Narodne skupštine Republike Srbije započela je boravak u Rusiji povodom predsedničkih izbora koji se održavaju od 15. do 17. marta.

Naša delegacija juče je primljena u Savet federacije. Poslanik Srpske napredne stranke, Vladimir Đukanović, je na društvenoj mreži X govorio o izbornom procesu u Rusiji, uticaju rata u Ukrajini na ruske građane, kao i o srpsko-ruskim odnosima.

Preka rečima Đukanovića Rusi smatraju da poraz u ratu sa Ukrajinom za njih nije opcija.

- Sam rat u Ukrajini, oni smatraju da ne mogu nikako da ga izgube. Kada pričate sa njima, vidite da su oni jako uvereni u tu svoju pobedu. Čvrsto veruju u to. Spremni su i na sukob sa NATO paktom do kraja, jer ovde gotovo svaki stanovnik smatra da se ovim brani ruski narod i ruska zemlja. Ali, oni su duboko uvereni da jednostavno do tog sukoba širih razmera neće doći jer jednostavno ne vide svrhu toga da neko iz Evrope želi tako da ratuje i da gine. tim pre jer samo ovo tržište je veoma dobro za evropske firme i nisam siguran da oni žele da to potpuno izgube. Čak naprotiv, itekako bi želeli da se nekako i vrate na ovo tržište -rekao je Đukanović i dodao:

- Mi smo mala zemlja koja ovde negde traži svoj interes i normalno je da oni su veoma zahvalni nama što mi nismo uveli sankcije. Dive se čak kako pružamo tu vrstu otpora zato što nismo im uveli sankcije i zahvaljuju se baš na tome što smo jedina zemlja koja čak ima avio letove iz Evrope ka njima. Jedina smo zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije i oni to jako umeju da cene. Ovde, inače, kad kažete da ste iz Srbije, moram da priznam da vas zaista svuda jako lepo dočekaju.

Osvrnuo se na predizbornu atmosferu u Rusiji:

- Izborni proces teče sasvim normalno. Centralna izborna komisija ovde jako lepo radi. Može dosta toga zanimljivog da se primeti u pripremi samih izbora. Ako govorimo o nekakvim krađama na izborima i sličnim glupostima, pa daleko su veće krađe bile na američkim izborima. Daleko, daleko veće krađe su tamo. Pa čak evo vidimo da i u Nemačkoj imamo ovu situaciju da se plaćaju birači da budu premešteni. Tako da to su gluposti zaista. Mali ljudi svašta izmišljaju.

Kurir.rs

