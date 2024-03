"DOK VI OVO GLEDATE, JA SAM MRTVA" Mara je odlučila da sebi oduzme život, a pred smrt je poslala POTRESNU I JAKU PORUKU (VIDEO)

Paola Mara (53) iz Londona koja je u sredu sebi oduzela život u Dignitasu u Švajcarskoj, pozvala je javnost i političare u Britaniji da pomognu u promeni zakona o asistiranom umiranju u videu koji je objavljen posle njene smrti.

U snimku snimljenom pre nego što je ove sedmice odletela u Cirih na eutanaziju, Mara, koja je bolovala od terminalnog karcinoma creva od 2021, rekla je:

- Dok ovo gledate, mrtva sam. Ali ako gledate ovo, moglo bi vam pomoći da promenite zakone o asistiranom umiranju - rekla je.

Ona je stranačkim liderima u pismu rekla da želi da vidi "stvarni napredak ka davanju nade ljudima koji umiru u Velikoj Britaniji" do prve godišnjice njene smrti. Asistirano umiranje je legalno u Švajcarskoj, a Mara je rekla za Gardijan pre nego što je otputovala u Dignitas da bi bilo "suludo" ako se ta praksa ne legalizuje u Velikoj Britaniji u sledećih nekoliko godina.

Prema Zakonu iz 1961, pomaganje nekome da oduzme sebi život je krivično delo u Engleskoj i Velsu.

Škotski zakoni takođe ostavljaju svakom ko pomaže otvorenim za krivično gonjenje.

-To bi trebalo da bude dozvoljeno u ovoj zemlji - rekla je. Mislim da je zaista nepravedno što ne mogu to da učinim ovde.

Krajem prošle godine, kada je znala da želi da okonča svoj život u Švajcarskoj kako bi izbegla ekstremne patnje s kojima će se verovatno suočiti, Mara je posetila fotografski studio u Londonu kako bi snimila svoje portrete.

- Odlučila sam da potražim pomoć pri umiranju jer odbijam da dozvolim da bolest diktira uslove mog postojanja. Bol i patnja mogu da postanu nepodnošljivi. To je spora erozija dostojanstva, gubitak nezavisnosti, oduzimanje svega što život čini vrednim življenja. Asistirano umiranje ne znači odustajanje. U stvari, radi se o ponovnom preuzimanju kontrole. Ne radi se o smrti. Radi se o dostojanstvu - navela je.

Ona je takođe rekla liderima britanskih političkih stranaka da je trenutni zakon "nepravedan i okrutan" i da joj je kao rezultat toga uskraćeno više vremena sa prijateljima i ljudima koji je vole.

- Stotine miliona ljudi širom sveta sada imaju pristup nekom obliku asistiranoga umiranja", rekla je ona u pismu koje je objavila Kampanja za asistirano umiranje "Dostojanstvo u umiranju".

-Vreme je da ljudi koji umiru u UK dobiju pravo da izaberu i mirnu smrt. Dok se pripremate za sledeće opšte izbore, pozivam vas da slušate glasove ljudi koji umiru, poput mene, i da hitno pokrenete punu debatu o asistiranom umiranju u sledećem parlamentu.

foto: Foto: Paola Mara

Maru je koštala oko 15.000 funti da sebi oduzme život i rekla je da će za ljude koji ne mogu priuštiti da će ih zakon "primorati da izdrže bolnu smrt, ili ih naterati da sebi oduzmu život".

Istraživanja javnog mnjenja konstantno bilježe podršku javnosti od više od dve trećine za pomoć pri umiranju uz strogu kontrolu.

Prošle sedmice, lider laburista, Keir Starmer, potvrdio je da želi da se zakon promeni i da poslanicima bude dato glasanje o reformi u Engleskoj i Velsu pod laburističkom vladom. Poslednji put kada je bilo glasanje, 2015. godine, poraženo je sa 330 prema 118, ali Kit Malthaus, konzervativni poslanik koji kopredsedava svestranačkom grupom o izboru na kraju života, veruje da se mišljenje znatno promienilo.

Asistirano umiranje je već legalno za smrtno bolesne, mentalno sposobne odrasle osobe u poslednjim mesecima života u 11 američkih država, u većem delu Australije, na Novom Zelandu, Kanadi, Španiji, Austriji i Ekvadoru.

Širi zakoni o pravu na smrt važe u Belgiji, Holandiji i Luksemburgu. Promene zakona su u toku u Džersiju i na Ostrvu Man, a očekuje se glasanje o legalizaciji u škotskom parlamentu.

Mara je takođe ostavila oproštajnu poruku na svojoj javnoj Instagram stranici.

-Ovo je nezgodno, ne zato što nisam znala da dolazi, već zato što se opraštam- rekla je.

-To je jedini deo umiranja s kojim sam se zaista borila. Ja sam u redu i spremna sam da umrem, ali nisam spremna da napustim ljude koje volim. Neverovatno, rak me naučio o ljubavi. To me je učinilo dovoljno ranjivim da dozvolim ljudima da me vole, što me je nateralo da ih još više volim. Naučilo me je da se možeš zaljubiti u svoje prijatelje i da to nije isključivo za partnere - rekla je.

Kurir.rs/Guardian

