OTKUD NA MARSU VIŠE MILIJARDI KRATERA, I KAKO SU NASTALI: Nisu svi uzrokovani udarima asteroida, evo šta kaže nova studija

Na Marsu ima mnogo kratera, posebno u poređenju sa Zemljom. To je prvenstveno zahvaljujući jakoj tektonici ploča koja remeti formiranje ovakvih struktura na našoj planeti.

Nisu svi krateri na Marsu direktno uzrokovani udarima asteroida. Mnogi od njih su uzrokovani jakim udarima velikih asteroida koji su imali višestruko dejstvo. Nedavna studija zaključila je da je jedan veliki udar o površinu Marsa stvorio više od dve milijarde drugih manjih kratera u krugu od oko dve hiljade kilometara.

Studija, objavljena na 55. godišnjoj konferenciji o lunarnoj i planetarnoj nauci u Teksasu, fokusira se na krater nazvan Korint. Nalazi se u oblasti Elizijum Planicija, samo oko 17 stepeni severno od ekvatora „crvene planete".

To je relativno mlad krater, i procena naučnika da je njegova starost 2,34 miliona godina. Međutim, prilično je ogroman uprkos tome što je mlad. Istraživači inače smatraju da bi to mogao biti najmlađi krater te veličine na Marsu. Ono što je neobičnije je što taj deo Marsa ima obiman „sistem zraka". To znači da je značajna količina materijala izbačena sa mesta udara i pala na druga mesta na planeti, stvarajući „zrake" iz centralne tačke udara koje se i danas mogu videti na mapi površine planete.

foto: Artsiom Petrushenka / Alamy / Alamy / Profimedia

Krater Korint ima 14 kilometara u prečniku i kilometar dubine. Unutrašnjost je ispresecana drugim, manjim kraterima koji su se formirali prilikom njegovog udara.

Istraživanja sugerišu da je ta šupljina bila puna leda kada u momentu udara. Proračuni ukazuju na relativno strm ugao udara od oko 30-45 stepeni i da je udar došao sa severa.

Zato izgleda da je takav ugao udarca bio dovoljno značajan da većinu „sporednih“ kratera „gurne na jug”.

Analiza fenomena sa zakašnjenjem od nekoliko miliona godina

Praćenje ovog fenomena, i to nekoliko miliona godina kasnije – nije lako. Naučnici su koristili podatke koje su prikupili HiRISE i Contect Camera (CTKS) na Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) i analizirali karakteristike manjih kratera koji okružuju glavni krater Korint. Konkretno, tražili su kratere koji su izgledali kao da će biti uzrokovani na sekundarni način, a ne međuplanetarnim udarcem.

Naučnici su otkrili da postoji skoro dve milijarde sekundarnih udarnih kratera dužih od 10 metara uzrokovanih dejstvima iz Korinta i pojavljuju se na udaljenosti i do 1.850 kilometara od njega.

U pitanju je, prema svim raspoloživim podacima, novi rekord za udaljenost i broj kratera sekundarnog udara. Fenomen je privukao mnoge istraživače na dodatna istraživanja misteriozne površine Marsa.

Članak o neobičnim uzrocima kratera na Marsu objavljen je u Universe Today.

