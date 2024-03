Rusija je juče oplakivala nevine žrtve terorostičkog napada u Krokus siti holu u blizini Moskve. Prema poslednjim podacima ruskog Istražnog komiteta, u napadu je poginulo 137, a povređeno 180 ljudi.

Vašington je juče saopštio da nema dokaza o umešanosti Kijeva u masakr u predgrađu Moskve i da za napad punu odgovornost snosi Islamska država.

Da li će Rusija ostati pri tvrdnjama da je umešana Ukrajina?

Na ovo pitanje dao je odgovor ratni reporter, Danijel Simić, koji se uključio u jutarnji program Kurir televizije.

- Interesi Kijeva su potpuno jasni. Kijev bere plodove ovoga što se sada upravo desilo, učestvovao u tome ili ne. Prva stvar koju moramo imati na umu je da su ovde stradali nevini ljudi, sredovečni i stariji ljudi, uz dosta dece koji su krenuli na koncert. Ko je toliko prljav? Ko je toliko zao? Pa da mu odgovara ratovanje na ovaj način, to je ono što ću utvrditi istraga. Međutim, potpuno je jasno da ko god da je ovo uradio postojao je jedan interes. A to je unutrašnja nestabilnost u Ruskoj Federaciji do stepena da se unutrašnja nestabilnost odrazi na stabilnost i napredovanje na frontu. Dakle, Ukrajina je ta koja trenutno gubi na frontu i prilike na ratištu trenutno podsećaju na leto 2022. godine uz postepeno pomeranje ruske linije. Tako da u takvim uslovima sigurno da Kijevu odgovara. Ja neću ići tako daleko da govorim da su oni to organizovali i isplanirali - rekao je Simić.

06:39 KIJEV BERE PLODOVE MASARKA U MOSKVI! Ratni reporter tvrdi: Teroristi deluju kao PODIZVOĐAČI OZBILJNE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE

Ratni reporter se potom osvrnuo na snimke terorističkog napada koje kruže mrežama.

- Meni se čini da ova četvorica uhapšenih, odnosno 11 ukupno, više deluju kao podizvođači za neku ozbiljniju obaveštajnu službu i da oni možda zaista nemaju svesti ko ih je unajmio i zašto ih je unajmio - naveo je Simić.

