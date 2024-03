PAKAO: Svet baca 19 odsto hrane, a 783 miliona ljudi suočeno sa hroničnom glađu

Prema novom izveštaju Ujedinjenih nacija, u svetu je 2022. godine bačeno oko 19 odsto globalno proizvedene hrane ili oko 1,05 milijardi metričkih tona, dok je istovremeno 783 miliona ljudi širom sveta suočeno sa hroničnom glađu.

Izveštaj o indeksu bacanja hrane Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), objavljen danas, prati napredak zemalja da prepolove rasipanje hrane do 2030. godine, preneo je AP.

UN su saopštile da se broj zemalja koje su prijavile indeks skoro udvostručio u odnosu na prvi izveštaj 2021. godine.

U izveštaju za 2021. procenjeno je da je 17 odsto hrane proizvedene u svetu u 2019. godini, ili 931 milion metričkih tona, bačeno, ali su autori upozorili na direktna poređenja zbog nedostatka dovoljno podataka iz mnogih zemalja.

foto: EPA

Koautori izveštaja su UNEP i međunarodna dobrotvorna organizacija Akcioni program za otpad i resurse (WRAP).

Istraživači su analizirali podatke o domaćinstvima, ugostiteljskim objektima i prodavcima. Oni su otkrili da svaka osoba baca oko 79 kilograma hrane godišnje, što je jednako najmanje milijardu obroka koji se bacaju širom sveta dnevno.

Najviše hrane se baca u domaćinstvima – 60 odsto, zatim oko 28 procenata u objektima koje služe hranu ili restoranima, a oko 12 odsto bacaju trgovci.

„To je parodija“, rekla je koautorka izveštaja Klementin O’Konor.

Prema njenim rečima, to nema nikakvog smisla i to je komplikovan problem, ali kroz saradnju i sistemsko delovanje, on može da se reši. Izveštaj je objavljen u trenutku kada se 783 miliona ljudi širom sveta suočava sa hroničnom glađu i kada gubitak hrane i njeno bacanje stvaraju osam do 10 procenata globalnih emisija gasova sa efektom staklene bašte, navela je agencija.

Kurir.rs/AP/Preneo: P. P.