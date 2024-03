IGRA LI ERDOGAN DVOSTRUKU IGRU?! Šahrimanjan Obradović: Delovalo je da podržava Rusiju, a onda poslao Putinu JASNU poruku!

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan i njegova Stranka pravde i razvoja u nedelju 31. marta naći će se naći na velikom testu. Naime, u Turskoj se održavaju lokalni izbori koji će prema mišljenju analitičara pokazati kolika je podrška Erdoganu na nacionalnom nivou.

Prema trenutnim projekcijama, on će se suočiti sa dva problema - njegova podrška u manjim gradovima manja je od očekivane, a sve su veći izgledi da neće uspeti da povrati ni vlast nad Ankarom i rodim Istanbulom.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost Vojislav Lalić, novinar i bivši dopisnik "Tanjuga" iz Turske, Grčke i Skandinavije i Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

foto: Kurir televizija

- U pitanju je politički ugled. Istanbul ima 16.000.000 stanovnika i ono što oni sa ponosom ističu veći je pojedinačno od 130 zemalja na svetu. Kada je Erdogan u pitanju, on neće izgubiti vlast ako izgubi Istanbul, ali tu je reč o njegovom ličnom ugledu. Njemu bi veoma teško pao poraz ovaj, jer ipak je on napunio 70 godina i mora polako da privodi kraju svoju političku karijeru. Ova bitka za Istanbul je u punom jeku. Njegov glavnim konkurent bio je Imagoglu, ali ovog puta on je hendikepiran, jer je na prošlim izborima imao podršku u koaliciji manjih partija koja se u međuvremenu raspala.

foto: Kurir televizija

Miškeljin je istakao da je opozicija najviše zabrinuta zbog glasača iz inostransta:

- Erdogan jeste autoritativni predsednik, ali u Turskoj višestranačje ipak postoji. Možemo reći da Turska jeste demokratija, ali na neki turski način. Ono što su najveće zamerke opozicije to su glasači koji ne žive u Turskoj. Pitanje je da li će njih biti na ovim izborma i da li će tu Erdogan moći da izvuče nešto.

Šahrimanjan Obradović ocenila je Erdoganovu politiku na polju odnosa prema rusko-ukrajinskom sukobu kao ambivalentnu i sklonu preokretima:

foto: Kurir televizija

- Mi smo videli da je na predsedničkim izborima Erdogan pobedio na staklenim nogama, svega za jedan procenat više od svog protivnika. Opozicija je priznala taj poraz. Ipak Erdogan se susreo sa dosta izazova. Setimo se da je bio zemljotres i spekulislalo se o tome da bi to moglo da oslabi njegovu moć. Međutim, one mlađe generacije od 22 godine, oni su željni nekog novog lidera i potrebno je da dođe do neke smene vlasti u Turskoj - rekla je Šahrimanjan Obradović i dodala:

02:00 IGRA LI ERDOGAN DVOSTRUKU IGRU?! Šahrimanjan Obradović: Delovalo je da podržava Rusiju, a onda poslao Putinu JASNU poruku!

- Što se tiče odnosa između Rusije i Ukrajine, na početku se mnogima činilo da je on na strani Rusije, međutim, nakon toga je prevagnula odluka da je on isporučio sofisticirane sisteme i dronove "Barjaktar" Ukrajini. Onda smo imali tu prekretnicu kada je on jasno rekao Putinu da treba da se vrati na tu crnomorsku inicijativu i da treba da otvori puteve Crnog mora za žito, a ako to ne uradi on će nekako obezbediti kretanje žitarica crnom morem. To je on i uradio u Putin je već tu redigovao svoje odnose prema Turskoj i pokazao da Turska ne može da bude pouzdan partner Rusije, barem ne u ovom sukobu.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:41 NATO ĆE SVE DOZVOLITI, SAMO DA ERDOGAN NE NAPUSTI SAVEZ! Zoronjić: Potreban im je novi turski strateški kanal ka Crnom moru