OTKRIVEN MISTERIOZNI TUNEL U PARIZU: Pronađen u blizini zatvora, poznato i kakva mu je bila namena

Misteriozni tunel u izgradnji otkriven je u blizini zatvora u južnom Parizu tokom rutinskih radova na elektro mreži, a iz policije su saopštili da tunel nije bio deo plana za bekstvo.

Do otkrića je došao tehničar iz Enedisa, koji upravlja mrežom za distribuciju električne energije u Francuskoj, tokom radova u "bunaru za električne priključke" oko 450 metara od zatvora La Sante, rekao je policijski izvor, prenosi Gardijan. Na licu mesta su pronađene „kese šuta i krevet“, dodao je izvor.

Gijom Diran, zvaničnik u 14. okrugu francuske prestonice, gde se nalazi zatvor, rekao je da ne veruje da je u pripremi bio razrađen plan bekstva.

To je tunel od četiri metra, u slepoj ulici više od 500 metara od zatvora. Policija veruje da je to, pre, nešto što bi imalo za cilj da olakša dolazak u katakombe tajnim istraživačima podzemnih grobnica - rekao je on i dodao da su inženjeri poslati na lokaciju da popune rupu.

Pariske katakombe jedna su od najpopularnijih gradskih atrakcija i privlače oko 500.000 posetilaca godišnje.

Kurir/Sputnjik/Preneo: P. P.