NAGRAĐIVANOJ KNJIŽEVNICI TRI PIT BULA OTKINULA RUKU I UVO! Isplivali detalji užasa: "Vukli su je..."

Nagrađivana dečja autorka Rouzana Marej (73) izgubila je ruku i uvo kada su je u Brazilu, u petak ujutru, napala tri pitbula.

Kučići su napali književnicu i vukli je dva metra prilikom čega su joj otkinuli deo ruke. Ona je tokom napada vrištala zbog čega su je čuli meštani koji su pozvali vatrogasce.

Međutim, kada je pomoć stigla, ona je već bila prekrivena krvarim ugrizima.

Bila je u kritičnom stanju kada je avionom prebačena sa mesta događaja u bolnicu u Sao Gonsalu.

Rouzana je odvedena na operaciju, gde joj je amputirana desna ruka i rekonstruisana leva ruka i usne. Ona je navodno u stabilnom stanju u Državnoj bolnici Alberto Tores.

Njena porodica je za lokalni list O Globo rekla da je "prvu noć provela dobro" i da se još oporavlja od operacije.

Sandra Noleto, koja se druži sa Rouzanom od 2005. godine, ispričala je lokalnim medijima kako se užas odvijao.

"Probudio me je zvuk vriske i to što su komšije zvale upomoć jer su Rouzanu napali psi. Bilo ih je troje, a kada sam pogledao, vukli su je i grizli je za ruku", rekla je Sandra i napominje da to nije prvi put da kućni ljubimci napadnu nekoga.

Vlasnik pasa, koji živi u blizini, odveden je u policijsku stanicu na ispitivanje pre nego što je pušten uz kauciju. Njegovi ljubimci su navodno odvedeni u sklonište.

"Nadam se da će moja prijateljica izdržati jer je otišla odavde u lošem stanju. Osim toga, očekujemo da će vlasti reagovati i kazniti vlasnika", dodala je Sandra.

Policija istražuje vlasnika pasa zbog zlostavljanja životinja, nesavesnog nanošenja telesnih povreda i nemara u nezi životinja.

Marej, rođena u Rio de Žaneiru, počela je da piše poeziju za decu ranih 1980-ih nakon što je diplomirala francusku književnost. Objavila je oko 100 knjiga i dobila brojne nagrade. Ima 13.600 pratilaca na Instagramu i udata je za španskog novinara Huana Arijasa Martineza (91).

