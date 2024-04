MLADIĆ SIPAO DRUGARICI VOTKU U OČI, A POTOM JOJ ZAPALIO SOBU! Isplivali detalji UŽASA: Bili su cimeri, a onda se desio JEZIV OBRT

Huan Harvi iz Škotske je juče osuđen nakon što je sipao votku u oči svojoj cimerki, a potom joj zapalio sobu.

Harvi takođe ima zabranu da kontaktira žrtvu Amandu Meum koja mu je sada bivša cimerka, i to na ukupno pet godina.

Rekao je da je bio blizak sa Amandom, ali je negirao da su bili u vezi, rekavši da ima dugogodišnju devojku.

Sebastijan Flejm, student menadžmenta koji je ujedno i bio očevidac nemilog događaja, otkrio je detalje incidenta.

"Huan je počeo da juri Amandu oko stola sa nožem. Bio je pomalo lud, verovatno je to bio deo drame koji je pokušavao da prikaže. Bilo je veoma ludo i alarmantno. Amanda je bila zabrinuta, ali je pokušavala da izgleda hladno u ovoj situaciji. Čulo se nervozno kikotanje. To nije bio baš veliki sto. Bilo je to možda četiri puta oko stola, a onda joj je stavio nož pod grlo. Bio je vrlo blizu nje, ali je nije dodirivao. Mislim da je tada stavio nož na sto, jer su u tom trenutku svi vikali na njega da spusti nož. Bio je nepokolebljiv. Taj incident je delovao mnogo više nego šala. Bili smo šokirani. Bilo je zabrinjavajuće jer je to bila opasna situacija za sve."

Harvi je potom izvadio nož.

Flejm je dodao da se Harvi suočio sa svojim cimerima zbog ozbiljnih modrica na Amandinim nogama.

On je rekao: "Amanda mu je sedela u krilu. Govorila je isto što i ja, da treba da prestane, a tražila je da joj preda nož."

Harvija je posle incidenta privela policija.

Harvi, koji je plakao na optuženičkoj klupi nakon što je optužen za niz krivičnih dela, tvrdio je da je bio žrtva zavere nekih drugih njegovih cimera.

Harvi je ranije proglašen krivim za pretnje i uvrede jer je jurio svoju cimerku nožem, stavio joj nož blizu grla i takođe ga bacio i ubo u sto.

Student je takođe proglašen krivim da je napao svoju cimerku tako što joj je sipao votku u oči, gurnuo je u zid, bacio na nju staklenu činiju, a potom je gušio, gurnuo i šutirao.

