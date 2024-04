Još jedan problem sa Boingovim avionom. Poklopac motora na Boingu 737-800 američke kompanije "SautVest erlajns" otpao je u nedelju tokom poletanja sa aerodroma u Denveru i udario u krilo.

Niko nije povređen na letu Sautvesta 3695, a avion se bezbedno vratio na aerodrom, to je preneo Rojters. A o problemima iliti kvarovima koji se iznova dešavaju Boingovim avionima, više informacija donosi novinar Kurira Nikola Vujović i njegov sagovornik Petar Vojinović urednik portala Tango Six.

foto: Kurir televizija

- Ti događaji nisu spojeni, dakle ne postoji jedan uzrok da se nešto pokvarilo, pa da njima svima se nešto dešava u sekvenciji. Ono što prvo moramo biti svesni je da svi kada sednemo u to sedište, pogotovo pored prozora mi ćemo snimati sve što se dešava. Svi imaju telefone i sada u ovo doba, mnogo češće nego ranije, putnici mogu da zabeleže, dokažu, a mediji to da emituju neke stvari koje se zovu, hajde da kažemo incidenti, koji imaju veze sa pre svega održavanjem aviona - rekao je Vojinović i dodao:

- Ovih nekoliko snimaka koje smo imali, na primer ovaj poslednji gde je oplata motora potpuno odletela, to je drugačije od ona dva ili tri ozbiljna problema koje je Boing imao. Loša primena jednog sistema u onom novom avionu, pa onda kada su ta dva aviona pala, to je imalo svoj prilično ozbiljan epilog. To se ispravilo, a onda smo imali odpadanje sekcije trupne, odnosno vrata, odnosno nečega što je bilo u devetom prozoru.

02:41 OPLATA MOTORA AVIONA SASVIM ODLETELA, A TO UKAZUJE NA JEDNO! Vojinović o uzrocima sve češćih kvarova na Boinzima TOKOM LETOVA

- To je takođe opet izazvalo dosta ozbiljnih reakcija, a ovo sve posle toga je zapravo posledica toga da sada možemo medijski da budemo maltene prisutni kroz snimke putnika. Razumljiv je šok prema tome što se dešava, ali zapravo se radi o nekim, neću da kažem propustima u održavanju - nekim stvarima koji uopšte ne utiču na bezbednost letenja. Kada se oplata potpuno odvoji od aviona, to zaista koliko god deluje katastrofično nije moglo da ugrozi taj let, odnosno bezbednost tog leta.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

06:04 PANIKA! PILOTI ZASPALI ZA KOMANDAMA, AVION SA 150 PUTNIKA LUTAO PO NEBU! Ignjatović: Radili su do granica izdržljivosti kao roblje