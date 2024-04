SPOJILA SE S PORODICOM POSLE 52 GODINE: Oteli je na ulici kad joj je bilo samo 4, a ovako je našla brata! POTRESNO (VIDEO)

Kolumbijka Aura Gerero, imala je samo četiri godine kada je kidnapovana 1972. godine u Bravo Paezu, naselju na južnoj strani glavnog grada Bogote.

Posle 52 godine, žena se ponovo spojila sa svojom porodicom, nakon što se slučajno povezala sa svojim bratom na aplikaciji Fejsbuk, dok je zapravo i tražila svoju pravu porodicu!

Njih dvoje su se toplo zagrlili kada su se prvi put posle više od pola veka videli.

- Ovo mora da je san - rekla je tada uplakana Aura.

foto: Screenshot Video Daily Mail

Gerero se prisetila da je pre pet decenija otišla do prodavnice na uglu da uzme užinu pre nego što ju je žena, čijih se crta lica još seća, otela sa ulice, prema novinskoj grupi Noticias Caracol.

- Izašla sam da kupim kolačić i otišla do ugla gde je bila prodavnica u komšiluku. Kada sam se vratila tu je bio parkiran autobus. Prolazio je starac, uplašio me je, pa sam se sakrila iza autobusa dok je starac prošao. Međutim, onda je prišla žena koja me je kidnapovala - prisetila se Aura.

foto: Printscreen/Twitter

Njena otmičarka je, seća se, bila "visoka žena tamne puti, duge kose i vitke građe".

Gerero je rekla da je žena dugo hodala s njom dok nisu stiglie do autobuske stanice. Potom je kupila kartu u jednom pravcu za Viljariku, grad u departmanu Tolima, 111 milja jugozapadno od glavnog grada.

1 / 10 Foto: Printscreen

Nova porodica joj dala ime Đina

Porodica nepoznata Auri, podigla ju je i nazvala je Đina. Imala je oko pet ili šest godina kada je zarađivala na isporuci ručkova kako bi pokrila troškove kupovine školskih svezaka, a sa 12 godina je živela sama i sama plaćala kiriju u gradu Restrepo.

U međuvremenu, Fidensio (Aurin brat) i njegovi roditelji selili su se od grada do grada u potrazi za njom, menjajući domove svaki put kada bi se pojavio novi trag.

foto: Printscreen

- Tamo gde nam je rečeno da je Aura viđena, tamo bismo se i uputili. Navodno kad god da je bila uočena u nekom mestu, gradu, mi bismo se smestili tu na mesec dana, ali bi se na kraju ispostavilo da ona zaista nije tu. To je bio naš život oko šest ili sedam godina. Moja majka nikad nije prestala da je traži - rekao je Fidensio.

Aura Guerrero fue raptada a los 4 años en Bogotá en una salida a la tienda. Una familia la acogió, pero ella, dentro de lo poco que recordaba, añoraba volver a ver a sus seres queridos. Luego de 52 años y gracias a un video en redes sociales se reencontró con su hermano: “Estamos… pic.twitter.com/oKsX2D7r9K — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 8, 2024

Aura je zatražila pomoć savetnika Bogote, Julijana Espinose, koji je koristio društvene mreže da joj pomogne da pronađe svoju biološku porodicu.

Fidensio, koji retko posećuje svoju Fejsbuk stranicu, dobio je poruku o porodici koja traga za svojim rođacima. Odmah je prepoznao svoju majku i znao je da je konačno pronašao svoju sestru.

Iako je Aura celog života čeznula da se ponovo spoji sa celom porodicom, uspela je samo brata da vidi posle pet decenija, ali kako je rekla i taj susret bio je "neprocenjivo vredan".

Kurir.rs/Blic