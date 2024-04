OBEZNANIO SE OD ALKOHOLA, PA SE SKINUO PRED GRUPOM LJUDI: Muškarac uhapšen jer se DODIRIVAO po intimnim delovima (VIDEO)

Britanski turista uhapšen je na Tajlandu nakon što je uočen kako potpuno nag dodiruje svoje međunožje pred grupom ljudi.

Džozef Vilijam Keršo (23) neprimereno se dodirivao pred turistima u Krabiju na Tajlandu pre tri dana.

Zatim se skinuo i nakratko prošetao pre nego što je ponovo obukao odeću.

Zbog njegovog ponašanja lokalno stanovništvo je kontaktiralo policiju a on je potom uhapšen u svom hostelu.

U policijskoj stanici je bio primoran da se izvini i priznao da je tada bio pijan i preuzbuđen.

Govoreći u policijskoj stanici, rekao je: "Sramota me je. Mnogo mi je žao svih ljudi, bio sam jako pijan. Cenim da to nije prihvatljivo u vašoj kulturi i to se više neće ponoviti. Veoma mi je žao, i zahvalan sam svima vama što ste bili od pomoći i veoma ljubazni i izvinjavam se. Nikad to više neću učiniti."

On je kažnjen sa 110 funti zbog svog ponašanja, ali su policajci prihvatili Džozefovo izvinjenje.

Potpukovnik policije Virat Iniod potvrdio je da je kažnjen i pušten na slobodu i da neće morati da se pojavi pred sudom.

Rekao je: "Mogu da potvrdim ime i godine osumnjičenog. On je Džozef Vilijam Keršo. Ima 23 godine i iz Velike Britanije. Došao je ovamo sa turističkom vizom. On je kažnjen jer se to smatra samo sitnim prekršajem."

Potpukovnik policije Vitaja Tongkong je dodao: "Osumnjičeni je kažnjen zbog sramotnog čina u javnosti tako što se svlačio, a potom bio nag. Što se tiče navoda meštana da radi na crno, istražili smo i utvrdili da osumnjičeni, koji je legitimno ušao sa turističkom vizom, nije radio nikakve mutne poslove."

Ovo nije prvi put da se ovako nešto dogodilo u Krabiju na Tajlandu, nakon što je policija pritvorila šest golih turista nakon što su uhvaćeni goli u moru.

(Kurir.rs/Metro/Preneo: A.N.)