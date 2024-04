KADA ČUJETE SIRENE, KRENITE PREMA SKLONIŠTIMA: Oglasio se portparol izraelske vojske

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) kontraadmiral Danijel Hagari rekao je da je Izrael "dobro pripremljen" za napad.

- Unapred smo se pripremili za različite scenarije. Da bismo presreli ova lansiranja, imamo krugove zaštite i od mornarice i od vazduhoplovstva na nekoliko slojeva - dodaje on.

On objašnjava da će bespilotnoj letelici trebati "nekoliko sati" da stigne do Izraela, a sirene će se oglasiti ako bilo koja oblast bude ugrožena.

- Pokušaćemo da ih sprečimo da dođu do izraelske teritorije, to je naš zadatak - kaže on, piše Sky News.

- Ako uđu u izraelski vazdušni prostor, onda ćete čuti sirene i alarme gde god uđu ove pretnje i mi ćemo ih presresti - rekao je Hagari.

foto: Printscreen/Flight Radar

U javnom obraćanju upozorio je građane da kada čuju sirene krenu prema skloništima te da tamo čekaju daljnje informacije kao i da se informiraju isključivo preko službenih kanala.

Hagari je rekao da dronovima treba neko vrijeme da stignu do Izraela, ali da nema potrebe za panikom.

Podsećamo, Iran je lansirao desetine dronova kamikaza ka Izraelu.

Iranski državni mediji ranije su potvrdili da su iranski komandosi zauzeli brod koji je povezan sa Izraelom kod Ormuskog moreuza.

Sa druge strane, izraelska vojska upozorava da će Teheran snositi posledice ako nasilje u regionu eskalira. Kompanija MSC navela da je na brodu 25 članova posade.

Kurir.rs/Telegraf/Preneo: P. P.