"RUSKA I IRANSKA VOJSKA DELUJU SINHRONIZOVANO" Stručnjaci bez dileme: Od OVE odluke Izraela zavisi da li će doći do BRUTALNOG rata

Sinoć je Iran lansirao više od 300 dronova i balističkih raketa ka Izraelu u znak odmazde za napad na iranski konzulat u Damasku.

Izrael je saopštio da je 99% projektila presretnuto i da je pričinjena minimalna šteta.

Ipak, ostaje pitanje da li je ovo bila jednokratna operacija bez straha da može eskalirati u nešto od čega strepi ceo svet ili su nemiri na Bliskom istoku igra koja može prerasti u Treći svetski rat.

Studiju su potom prisustvovali Dragan Radenović, akamedik i Dragan Vujičić, novinar.

Radenović, akademik izneo je za Kurir svoje viđenje ovog sukoba:

- Sva je prilika da možemo objektivno, optimalno, da govorimo o situaciji koja nas se tiče, inače se ne bismo ni bavili ovim temama. Znate, proglasiti pobedu (prim. aut. jutros su obe strane proglasile pobedu svojem narodu) to nije posao političara kao takvih, već posao sistema obaveštajnih službi. Kada je u pitanju uspešnost ovog napada, jer vidim da ga neki gledaju kao neuspešan jer su mnoga sredstva iskorišćena, a po informacijama od pre sat vremena, poginula su 44 MOSAD oficira. Znate, Izrael nije zemlja koja može da se lišava elitnih oficira tek tako. Dakle, učinak postoji. Postavlja se pitanje da li će ovaj rat da se završi ovim pokušaj odmazde, ili odmazdom kako su iranci proglasili, ili će Izrael biti spreman za jedan ozbiljan rat.

Vujičić je rekao da smatra da neće biti eskalacije sukoba:

foto: Kurir televizija

- Mislim da je ova faza sukoba završena, da je to bila još jedna epizoda u tom horo šouu. Nadam se da je ova epizoda završena, kao što vidite, svet je 15 dana čekao da se dogodi nešto strašno. Izraelci su proveli dane iščekivanja, kao što su i Iranci. Opet imamo sukob koji tinja između svetskog poretka pravde i poretka pravila. Videli smo da se grupa zemalja umešala u taj sukob. Budući da je predsednik Irana rekao da je to to za sada, nadam se da je tako. Nije baš da se nije desilo ništa, urušeni su neki vojni ciljevi, mi ne znamo šta se tačno dogodilo. Projektili nisu leteli na civile, mostove, pijace, jeste devojčica umrla, ali kada je ispaljeno toliko raketa, nije uporedivo.

U studiju, razgovor o ovoj temi, nastavili su dr Rajko Petrović, iz Instituta za Evropske studije, Boško Jakšić, novinar i Darko Obradović iz centra za stratešku analizu.

foto: Kurir televizija

Obradović je rekao da Iran većinom nema tvrde odnose sa organizacijama unutar države:

- Suštinski gledano, razlika je u tome što je Iran uspeo da neke organizacije, za koje se verovalo da su se uspavale, opet stavi u svoje akcije. To se videlo prilikom ove likvidacije Zahidija. Dakle, pojavile su se organizacije za koje se verovalo da su iščezle. Ono što je suština, iranska taktika je bila da formira niz terorističkih, paramilitarnih, lokalnih, organizacija koje naziva tim prstenom otpora. Karakteristično je da Iran nema većinom tvrde odnose sa tim organizacijama, već često ih podržava, pronalazi minimum zajedničkog interesa i onda ih koristi.

Jakšić je pričao o početku zahlađenja odnosa Amerike i Izraela, ali je spomenuo i sadašnju podršku Bajdena:

- Mi povodom rata u Gazu smo svedočili da je Netanjahu odbacivao sve zahteve Amerike. Zahteve za primirjem, da se obezbedi efikasniji dotur pomoći, sve je to dovelo do ozbiljnog zahlađenja odnosa između Amerike i Izraela. Sada su oni opet vraćeni na neku normalu, s obzirom na gvozedu podršku kako je Bajden rekao da pruža Izraelu u ovom trenutku. Doduše, rizik i dalje stoji, da se Netanjahu, koji pokazuje stepen političke tvrdoglavosti, i ovaj put ogluši od želje koja dolazi iz Vašingtona, ali i da se ogluši dobrom delu izraelske javnosti, koja nije spremna za dalju eskalaciju.

Petrović je diskutovao o tome koliko će se dugo čekati odgovor ratnog kabineta Izraela u vezi ovog napada:

- U ovakvim situacijama, za to je potrebno nekoliko sati. Sinoć smo videli, nakon što je Bajden hitno sazvao sednicu, on je uspeo za kratak period da objasni jasnu politiku Amerike i da uputi neku vrstu ultimatuma kao što smo mogli da čujemo. Postavlja se pitanje da li je Izrael spreman da ide korak dalje jer bi odgovor na ovakvo nešto svakako bio korak dalje. Iransko rukovodstvo je reklo da je za njih ova priča završena, u smislu da su reagovali sa ciljem odmazde zbog onoga što se desilo u Damasku. S druge strane, Izrael je uspeo da odbrani stanovništvo i infrastrukturu. Ukoliko Netanjahu odluči da direktno napade iransku teritoriju, onda upadamo u veliku eskalaciju na tom prostoru.

Gosti u studiju Kurira koji su analizirali ovaj sličaj, prvo su bili Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost i prof. Dejan Miletić, predsednik centra za proučavanje globalizacije.

foto: Kurir televizija

Ivan Miletić je na početku izneo jednu vojničku definiciju za trenutna zbivanja u svetu:

- Ja bih se držao vojničke definicije šta se dešava momentalno u svetu, a vojnici bi rekli da se dešavaju dve različite kampanje u dva različita teatra gde su isti akteri. To nam dovoljno govori koliko je velika ozbiljnost. Što se tiče Trećeg svetskog rata, mnogi ljudi bi rekli da smo odavno zakoračili u tako nešto i da je ovo samo jedna od eskalacija. Ono što je nezgodno sa ovom situacijom je to što smo probili prag u međunarodnim odnosima jer je ovo prvi put u istoriji da je Iran direktno napao Izrael. Dosad je to bilo preko proksija, manjih grupa, a sada je vrlo jasno da je u organizovanom napadu, sa dosta projektila, Iran napao Izrael i pogodio nešto.

Ivan Miletić je obrazložio šta je Iran pokazao ovim napadom:

- Iran je bio, u neku ruku, prinuđen na ovakvu odmazdu jer su sa provokacijom Izraela, sa uništavanjem diplomatskog konzulatnog predstavništva, u kome su bili visoki generali i oficiri, udario šamar Iranu. Iran nije imao drugi izbor nego da odgovori. Ovo je eskalacija na globalnom nivou i ovo je ozbiljna situacija. Ovo je širenje sukoba koji decenijama tinja i koji je došao na nivou za koji su se svi plašili.

Dejan Miletić tvrdi da su svi sukobi danas u svetu povezani, bez izuzetka:

- Povod je dešavanje u Siriji, smrt vođe revolucionarne garde. Nema dileme, svi ovi sukobi danas u svetu su uvezani, nema izolovanog slučaja. Na neki način, to je sve ispipavanje pulsa, mi imamo jedan kontinutiet eskalacije. Vesli Klark je objašnjavao logiku, pa nam je malo jasan onaj besmisleni terorizam Hamasa. Kao i ovaj napad u Siriji, jedna strana smiri, druga doda. Stalno imamo uvlačenja, nema mira na Bliskom istoku, ako nema mira u Ukrajini, to su vezani konflikti. Sinhronizovano deluje Iran sa ruskim snagama, oni nemaju proklamovan savez, ali definitivno njihove službe i vojska imaju sinhronizovano dejstvo.

