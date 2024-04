PREDSEDNIK IZRAELA SE OGLASIO NAKON NAPADA IRANA: Uzdržani smo jer razmatramo sve opcije sa partnerima, ne tražimo rat, ali...

Izraelski predsednik Isak Hercog rekao je da Izrael razmatra sve opcije nakon masovnog napada Irana u kome je lansirao stotine dronova i projektila.

- To je objava rata! Sada smo uzdržani jer znamo posledice i zato što imamo rasprave sa našim partnerima. Razmatramo sve opcije i sasvim sam uveren da ćemo preduzeti neophodne korake da zaštitimo i odbranimo naš narod. Mi ne tražimo rat - rekao je Hercog za Skaj njuz.

Izraelski predsednik je naglasio da je napad izveden u noći između subote i nedelje samo još jedan primer kako Iran funkcioniše.

- Iran širi teror i nestabilnost širom sveta. Bilo je vreme da se svet suoči sa ovom imperijom zla u Teheranu i jasno stavi do znanja iranskom režimu da to ne može da prođe i da je to neprihvatljivo - dodao je Hercog.

Teheran je prema nezvaničnim informacijama ispalio 185 dronova, 36 krstarećih projektila i 110 raketa zemlja-zemlja. Navodno je Izrael oborio većinu granata van svoje teritorije dok su u odbijanju napada učestvovale i američke i britanske trupe.

Кorpus garde islamske revolucije saopštio je da je uništio važne vojne ciljeve na teritorijama koje su okupirali Izrael. Iranska misija pri UN saopštila je da je napad bio odgovor na agresiju na diplomatske ciljeve i pozvala se na član 51 Povelje organizacije o pravu na samoodbranu.

Šef Generalštaba iranskih oružanih snaga Mohamed Bageri je pojasnio da je Teheran završio operaciju "Iskreno obećanje" protiv Izraela, ali je upozorio da će nastaviti da deluje u slučaju eskalacije Tel Aviva.

Zapadne zemlje osudile su iranski napad dok je generalni sekretar UN Antonio Guteres pozvao je na deeskalaciju. Hitan sastanak Saveta bezbednosti Svetske organizacije zbog pogoršanja situacije na Bliskom istoku zakazan je za nedelju.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je primetio da je Tel Aviv odbio napade Teherana i obećao "pobedu zajedničkim naporima" dok je ministar odbrane zemlje Joav Galant dodao da kampanja još nije završena.