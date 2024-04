Ratni kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua odobrio je i ofanzivnu i defanzivnu akciju uprkos upozorenjima koja stižu od zapadnih lidera.

Bajden je izrazio protivljenje, nemački kancelar Olaf Šolc pozvao je Izrael da doprinese smirivanju situacije na Bliskom istoku. Međutim, izgleda da je samo pitanje na koji će način i kada Izrael uzvratiti Iranu.

O ovoj temi za jutarnji program Kurir televizije Redakcija govorili su Veljko Rakić, predsednik Instituta za promociju vladavine prava i Vinko Pandurević, general u penziji.

- Evo prvo da kažem da postoje različita stanja normalnosti. Izraelsko stanje normalnosti i naše nije isto. Oni žive u jednom okruženju koje je podložno iznenađenjima, koje je podložno ugrožavanju bezbednosti života ljudi. Oni su jedno ratničko društvo okruženi u jednom moru neprijatelja i oni su navikli na takav način borbe i opstanka. To za ostale ljude koji tamo kratko borave verovatno nije uobičajeno - započeo je Pandurević i nastavio:

- Kada se radi o konkretnom ovome sukobu, mi smo svi na jedanput postali zaprepašteni kada su rakete počele iz Irana da lete prema Izraelu, kada su prethodno letele iz Izraela prema Iranu i Siriji i drugim zemljama u okruženju, to nije bilo tako sablasno jer mi znamo da Iran od '79. godine od pobede Islamske revolucije nije ostvarivao ovakvu vrstu dejstava prema teritoriji Izraela, nije se suprostavljao na ovakav način i ako jedni druge smatraju nekom vrstom arhineprijatelja. Izrael je zemlja koja opstaje na način na koji to čini i dosta efikasno zato što ima snažne saveznike i ona može da razmatra različite ratne opcije. Iran je pokazao da je sačuvao obraz, da je uzvratio. Prema nekim informacijama oni su obavestili Ankaru da će da usledi ovaj udar. Ankara je obavestila Vašington, normalno Vašington, Izrael.

05:55 IRAN JE UDAROM NA IZRAEL SAČUVAO OBRAZ PROTIV MOĆNOG NEPRIJATELJA Rakić: Nisu više američko čedo, nismo još videli sve u SUKOBU

Drugo sagovornik voditeljke Olje Lazarević dao je svoje viđenje moguće eskalacije sukoba.

- Pa ovo što čujemo u poslednjih par dana, očigledno da postoji. Sad da li će to tako biti u praksi, možemo da čekamo, ali da li će baš biti u praksi, ja se nadam da neće doći do eskalacije dalje. Oni se oslanjaju sve vreme na američku podršku i moramo da primetimo ovu promenu. Do sad to nije bilo tako, nikad niste mogli da čujete američkog predsednika koji se ne slaže sa izraelskim premijerom. Netanjahu je potpuno nepredvidljiv. On vodi jednu zemlju u ratu, praktično sada je ratni premijer, ima ratni kabinet koji mu sve vreme govori mi moramo, mi moramo, hoćemo da uzvratimo i tako dalje. Ne znam kako će on da se odnosi prema tome. Drugo, zaboravlja se da on ima ozbiljan problem sa izraelskim pravosuđem. Sve vreme se stavlja to na stranu, a to može da bude veoma bitan razlog da on i dalje produžava ovaj sukob - smatra Rakić.

Veruje da je to osnovni razlog njegovog suprotstavljanja zvaničnoj politici SAD.

- Zaboravlja se napad na Damask, na njihov konzulat. Iranci su, kao što je rekao, imali pravo da odgovore. Odgovorili su tako da se ne zamere. Znači, portparol njihove vojske ili portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana je rekao da su za sada uradili tako, sa tim ograničenim na neki način dometima i nekim efektima. Tačno je, to je bilo sve u vazduhu, ali ne isključuje mogućnost, ako Izrael uzvrati, da će oni uzvratiti istom merom na to što Izrael i kako bude uzvratio. Mene greje nada da ova promena američkog pristupa uopšte Izraelu, kao njihovom nekom čedu, da će dovesti do toga da neće doći dalje do eskalacije.

