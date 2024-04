RAZOČARANJE ZA UKRAJINU! NEĆE DOBITI ORUŽJE KOJE JE TRAŽILA: "Mi jednostavno nemamo tu količinu"!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski neće dobiti tu količinu oružja koju traži od zapadnih saveznika, rekao je američki profesor Džon Miršajmer u intervjuu za Jutjub kanal „Džadžing fridom“.

- On je sastavio spisak želja i mislim da upravo na taj spisak misli kada govori o planovima.... Da li će on dobiti bar približan broj aviona F-16 ili artiljerijskog oruđa koje traži? Odgovor je - ne, jer ih mi jednostavno nemamo - naveo je on.

Miršajmer smatra da dodatne isporuke oružja Kijevu neće promeniti situaciju na frontu u prilog ukrajinskoj vojsci jer je Rusija po pitanju oružja i žive sile dominantna.

Pored toga, ruske snage primenom avijacionih bombi vrše izuzetan pritisak na ukrajinsku vojsku, dodao je on.

Podsetimo, u petak je održan Savet NATO-Ukrajina na zahtev Zelenskog a on je tom prilikom izneo čitavu listu zahteva: milion artiljerijskih granata, još najmanje sedam „patriota“ ili analognih PVO sistema, rakete velikog dometa i artiljeriju, avione.Zelenski je prilikom onlajn obraćanja učesnicima naglasio da je navedena pomoć Kijevu potrebna što je pre moguće.

