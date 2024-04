ZAPAD NA KORAK OD SLANJA VOJNIKA U UKRAJINU, BRISEL SE IGRA SA VATROM: Orban oštro o stanju u Evropi!

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je Zapad na korak do slanja vojnika u Ukrajinu, dodavši da "Budimpešta to ne želi". Mađarski premijer objavio je to na svojoj Fejsbuk stranici.

U objavi se požalio na, kako navodi, "militaristički osećaj koji prevladava u evropskoj politici".

"Evropski čelnici duboko su zaronili u rat, tretiraju rat kao vlastiti rat i vode ga kao vlastiti rat", objavio je Orban, dodavši da je Zapad isprva nameravao da Ukrajini pošalje samo kacige, da bi potom Rusiji uveo oštre sankcije, a Ukrajini sad šalje borbene avione i milijarde evra.

"Brisel se igra s vatrom"

Dodao je da se "svetski ratovi nikad ne nazivaju odmah svetskim ratovima"

"Šalje se novac, novac i oružje, ali situacija se ne popravlja, naprotiv, postaje sve gora. Na korak smo od toga da Zapad pošalje vojsku u Ukrajinu. Ovo je vrtlog rata koji bi mogao da povuče Evropu u dubinu. Brisel se igra s vatrom", napisao je.

"Mi Mađari znamo šta je rat. Dosta nam je toga. Uveren sam da se moramo kloniti ovog rata. Ovo nije naš rat. Ne želimo rat i ne želimo da Mađarska ponovno postane igračka velikih sila. Stoga se moramo zalagati za mir – kod kuće, u Briselu, u Vašingtonu, u UN-u i NATO-u", dodao je.

Ukrajinu nazvao "protektoratom Zapada"

Ranije ove nedelje tokom govora u Budimpešti, Orban je optužio evropske čelnike da koriste "ratnu logiku" usred ruske invazije na Ukrajinu. Dao je niz kontroverznih izjava o Ukrajini, nazivajući je "protektoratom Zapada".

Orban je takođe ponovio svoj predlog da Ukrajina treba da bude "tampon zona" između Rusije i zemalja NATO-a.

