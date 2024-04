STVORENJE ZLOGLASNOG IMENA SE MUNJEVITO ŠIRI NEMAČKOM: Može da probije ljudsku kožu, stručnjaci otkrili DA LI JE opasan (VIDEO)

Zastrašujuća vrsta velikog pauka vrtoglavom brzinom se širi u Nemačkoj, i to po kućama, jer voli toplotu.

Međutim, svi se pitaju da li je opasan.

O pauku koji se u Nemačkoj naziva nosferatu poslednjih godina često se piše u nemačkim medijima, ne samo zbog njegovog upečatljivog nemačkog imena nego uglavnom zbog njegove impozantne veličine: samo telo može da dosegne gotovo dva centimetra, a raspon njegovih osam nogu i do šest centimetara. Osim toga, spada u paukove koji grizu.

A sada je u studiji nemačkog udruženja za zaštitu prirode (NABU) objavljenoj u časopisu Frontirs in Arahnid Sajens zaključeno da se ovaj pauk u poslednje dve godine vrtoglavom brzinom raširio po celoj Nemačkoj, i to puno više nego što se ranije pretpostavljalo.

Otkud ovaj pauk u Nemačkoj?

Do pre 20 godina, Zoropsis spinimana, kako glasi njegov naučni naziv, živeo je samo u sredozemnoj regiji. Međutim, u međuvremenu je osvojio i sever - verovatno u početku kao slepi putnik u saobraćaju. Postao je profiter klimatskih promena. Prvi put je otkriven u Frajburgu 2005., najtoplijem gradu u Nemačkoj.

To je druga najveća vrsta pauka u Nemačkoj. Zbog tipičnog uzorka na prednjem delu njegovog tela, u Nemačkoj je dobio ime nosferatu, po poznatom nemačkom filmskom vampiru.

Da li je opasan?

Nosferatu je jedna od retkih vrsta pauka u Nemačkoj koja može ugrizom da probije ljudsku kožu. Otrovan je, ali gotovo svi pauci su otrovni i koriste svoj otrov prilikom lova. Ali to nije razlog za uzbunu: otrov nosferatua nije opasan za ljude.

Oni koje je ugrizao, opisali su da je ugriz bolan otprilike kao ubod ose, pčele ili komarca. Opasno je kad ugrize nekoga s alergijom.

Ako vas pauk ipak ugrize, zahvaćeno područje treba ohladiti i potražiti medicinsku pomoć ako dođe do alergijske reakcije, navodi Indeks.

Nosferatu voli toplotu

U južnoj Europi, na primer u Istri, ili severnoj Africi, pauk nosferatu živi u šumama koje nisu guste i voli da se preko dana skriva ispod kore drveta i kamenja.

U Nemačkoj je do sada obično viđan u zatvorenom prostoru, verovatno zato što voli toplotu. Ali isto tako je moguće da se jednostavno u kući ili zgradi lakše uoči nego u prirodi.

Nosferatu je aktivan je noću, a preko dana se skriva. Posebna karakteristika je da se može kretati po glatkim površinama poput stakla, na primer na prozoru. Ima lepljive dlačice na nogama. Majstor je u penjanju i nekoliko puta je pronađen na 3. i 4. spratu.

Nosferatu pauk pripada porodici paukova lovaca, ali on ne gradi mreže kako bi uhvatio svoj plen, nego ga nepomično vreba i onda munjevito napada.

Nosferatu ipak plete: nakon parenja u jesen, ženka oko svojih 20 do 50 jaja isprede plavičastu čauru i onda ih čuva do svoje smrti. Paukovi se izlegu nakon nekih četiri do šest nedelje.

