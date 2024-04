ŠEF UKRAJINSKIH OBAVEŠTAJACA PROGOVORIO O UBISTVU ODBEGLOG RUSKOG PILOTA: Kuzminov se opustio u Španiji i napravio KLASIČNU GREŠKU

Kirilo Budanov, šef ukrajinske Glavne obaveštajne službe, tvrdi da je prebegli ruski pilot Maksim Kuzminov, koji je ubijen u Španiji, neoprezno skrenuo pažnju na sebe.

Budanov se tokom razgovora za BBC dotakao i jedne od najuspešnijih operacija GUR koja je ubedila ruskog pilota da sa svojim vojnim helikopterom pobegne u Ukrajinu. Šef GUR je otkrio koje je zaključke izvukao nakon atentata:

- Ja bih vam opsceno odgovorio do kakvih zaključaka smo došli. To je nažalost bila klasična psihološka greška ljudi kad se opuste. Imaju novca i želja za slavom im svima zatamni oči. Tada počnu da govore: "Da li znaš ko sam ja?" Počinju da zovu devojke iz Ruske Federacije koje poznaju govoreći im koliko novca sada imaju i kako divno žive u Španiji...

Budanov smatra da je GUR trebalo da obrati više pažnje na Kuzminova.

- To je trebalo nekako sprečiti, ali to nažalost nisu izolovani slučajevi. Ovakvo ponašanje tipična je greška koja je zadesila i nas na isti način. To se takođe mora prepoznati. Nikada se nisam plašio da priznam greške i isto mogu da kažem i sada. Trebalo je da još brinemo o njemu umesto da verujemo da zna kako treba da se ponaša - rekao je Budanov za BBC njuz Ukrajina.

Kuzminov je inače ubijen 19. februara u garaži zgrade u kojoj je živeo pod lažnim identitetom u španskom gradu Viljahojosi.

Ubice su ispalile šest hica u odbeglog ruskog pilota nakon čega su ga pregazile automobilom!

Istraga je pokazala da su ubice prethodno u drugom gradu ukrale terenac. Pratili su Kuzminova i stigli do njegove zgrade gde su ga potom čekali na parkingu.

foto: X/FirilFor

- Dvojica napadača su izašla iz automobila, doviknula ka njemu, a onda otvorila vatru. Kuzminov je pogođen sa šest metaka, većina hitaca je pogodila torzo, međutim, uspeo je da pretrči malo pre nego što se srušio na pod garaže. Ubice su se potom vratile u automobil i pregazile telo Кuzminova dok su odlazile - objavio je Njujork tajms pozivajući se na istražitelje.

Na mestu ubistva pronađeni su patroni kalibra 9 mm iz pištolja "makarov".

Maksim Kuzminov je prema navodima američkog lista kupio u Španiji skupoceni mercedes S-klase i nije se posebno skrivao. Izvor iz policije navodi da je odbegli pilot vodio "neskroman život" u Španiji i često posećivao barove gde se družio sa Ukrajincima i Rusima.

Kuzminov je na podsticaj ukrajinskih obaveštajaca, podsetimo, oteo helikopter Mi-8 iz Кurska i odleteo u Ukrajinu. Na konferenciji za novinare u Ukrajini u septembru 2023. godine izjavio da je prvi kontaktirao ukrajinsku stranu i započeo pregovore koji su prema njegovim rečima trajali narednih šest meseci. Кuzminov je naveo i da su sa njim bila dva člana posade koja su iskočila iz helikoptera pre granice.