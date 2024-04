DOBRODOŠLI U JEDNO OD NAJLEPŠIH SELA U EVROPI: Upoznajte monahe koji se u zamku starom 1.000 GODINA i danas bave medicinom! (FOTO)

Selo Olimje u Sloveniji pre tri godine i zvanično je proglašeno za najlepše selo u Evropi. Nestvarna prirodna lepota, ali i izuzetno kulturno-istorijsko bogatstvo samo su dodatno doprineli dobijanju ove laskave titule. Ispresecano živopisnim brdima nezaobilazno je na mapi mnogih turista, ali ono po čemu se posebno ističe jeste specifičan zamak za koji se veruje da je star čak oko 1.000 godina.

- Na ovom mestu postoji dvorac, koji se pominje još 1015. godine kao letnjikovac pilštajnskih grofova koji su ga i izgradili. Dvorac je menjao vlasnike i nakon 500 godina preuzela ga je nemačka gorfovska familija Tatenbah. Tadašnji frof Hans ili po našem Ivan Tatenbah dvorac je preuredio i od tada do danas on izgleda ovako. On ga je preuredio u renesansni stil 1550. godine. Dvorac je tada utvrđen sa četiri odbrambene kule i kanalom sa vodom koji ga je okruživao. To je učinjeno kako bi se odbranili od Turaka koji su ovim predelima prolazili od juga ka severu na svom putu ka Austriji i Beču. Međutim, istorija nam govori da ta odbrana nije bila ni potrebna, jer dvorac, sakriven u dolini Turci nisu ni pronašli”, kaže jedan od malobrojnih monaha ovog manastira, fratar Jože Strojin.

On dodaje da jedan vek kasnije, oko godine 1660, dvorac biva preuređen u manastir, samostan. Njega su tada naselili monasi nazivani Paulini, koji su došli iz Lepoglave kraj Varaždina. Za vreme svoga života u samostanu, Paulini su počeli da grade crkvu koja je završena 1675. godine. Izgrađena je u baroknom stilu i posvećena je Uspenju Presvete Bogorodice.

Ovi monasi bili su poznati po bavljenju drevnom medicinom ali za svoje potrebe i to je bilo zapisano u njihovim životnim pravilima. Tako je bilo propisano da u samostanima moraju imati jednu prostoriju koja će biti apoteka ali i jednu posebnu prostoriju u koju će biti smešteni bolesni. I dan danas franjevački kaluđeri njeguju i čuvaju tajne drevne medicine, a u ovom mestu ostala je sačuvana jedna od tri najstarije apoteke u Evropi.

- Ta prostorija se na latinskom nazivala infrimarija, što znači bolnica. Mi tu prostoriju u koju je tada bila smeštena apoteka nazivamo stara apoteka i služi samo kao muzej koji mogu posetiti svi koji dođu u samostan. Zašto je to bitno za nas i za Sloveniju? Kažu da je to najstarija očuvana samostanska apoteka u Sloveniji i treća u Evropi. Prva, odnosno najstarija se nalazi u Parizu, druga u Dubrovniku i treća je eto naša u Olimiju, u Sloveniji. Apoteka je osnovana u drugoj polovini 17. veka. Ne zna se tačna godina. Rekli smo da su Paulini došli 1663. godine tako da apoteka nije ranije osnovana jer se grofovi nisu time bavili, ali je ona sigurno starija od 300 godina”, kaže fratar Jože Strojin.

On još dodaje da su monasi Paulini ispred dvorca zasadili vrt sa lekovitim biljkama, na čijem mestu se i danas nalazi vrt iz koga monasi koriste biljke i danas u svojim poslovima pravljenja čajeva, melema, krema i ulja. To znači da se i sada u sklopu samostana nalazi apoteka u kojoj se može pronaći potpuno prirodni, biljni lek za mnoge bolesti koje muče modernog čoveka.

