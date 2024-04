KINEZI SVE VIŠE ULAŽU U VOJSKU, IMAJU AGRESIVAN PLAN - TO ME BRINE! Američki admiral nespokojan zbog jačanja Pekinga

SAD su zabrinute zbog rastućeg kineskog vojnog budžeta i sve većih sredstava koja se izdvajaju za odbranu, rekao je šef Indo-pacifičke komande američke vojske admiral Džon Akvilino.

- Kineska vlada namerno finansira odbrambene kapacitete uprkos ekonomskom padu. To me brine - rekao je on novinarima u Tokiju.

- Kako se to posebno odnosi na Tajvan, gledam sve agresivniji plan kampanje pritiska - rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, kineska privreda je pretrpela krizu na tržištu nekretnina, ali u isto vreme potrošnja za odbranu ostaje "značajno veća" nego što je "zvanično deklarisano".

U isto vreme, Akvilino se uzdržao od konkretnih kvantitativnih procena ulaganja Pekinga u vojnu industriju.

On je takođe označio severnokorejskog lidera Kim Džong Una "odvratnim" zbog trošenja na vojsku, iako se zemlja bori sa nestašicom hrane.

Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Đian rekao je na brifingu 17. aprila da će Kina "nastaviti da preduzima neophodne mere za odlučnu odbranu svog teritorijalnog suvereniteta kao i za održavanje mira i stabilnosti u Južnom kineskom moru".

On je dodatno pozvao Sjedinjene Države da odustanu od konfrontacije u regionu.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: Đ. M.)