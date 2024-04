ZUBAR IMPLANTOM PROBIO VILICU I MOZAK ČOVEKA: "Pričao sam sa svojom decom i oprostio se od njih" (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Otac dvoje dece prošao je kroz pravi horor nakon što mu se odlazak kod zubara pretvorio u agoniju u kojoj mu je implant završio u mozgu. Nakon neuspešne intervencije, stomatolog je pobegao, ostavljajući nesrećnog čoveka da se sam snalazi.

foto: Printscreen/Instagram/medyasaglik_net

Ramazan Jilmaz (40), otišao je u privatnu stomatološku kliniku u Bursi sa zuboboljom. Stomatolog koji ga je pregledao rekao mu je da ima labave zube koje treba da izvadi. Preporuka je bila da stavi implante, što je i učinio. Međutim, nakon ugradnje, jedan od njih je pravio problem. Tom prilikom usled prekomerne sile, implant je probio vilicu i završio je u mozgu nesrećnog muškarca iz Burse.

Zubar mu preporučio da ugradi implante

"Nakon što sam osetio nelagodnost sa zubima, otišao sam u privatnu stomatološku kliniku u Niluferu. Nakon tamošnjih pregleda, obavešten sam da mi je struktura kostiju delikatna, da su mi zubi labavi i da je preporučljivo da se podvrgnem proceduri implantacije. Doktor je tvrdio da ima 24 godine iskustva u ovoj oblasti i uverio nas je u svoju stručnost. Dakle, poverio sam mu taj posao. Kasnije, dok mi je vadio zube i istog dana obavljao proceduru implantacije, obavestio je svoju sekretaricu da je aparat koji koristi neispravan.", započeo je svoju ispovest Jilmaz.

Tada je usledio početak pakla.

"Nastavio je da ručno izvodi proceduru. Dok je pokušavao da postavi šraf, primetio sam da primenjuje prekomernu silu. Ukazao sam mu na to, spomenuo da sam čuo zvuk pucanja kostiju. Međutim, on me je uverio da je to normalno. Ali dok je nastavio da gura šraf, on se probio kroz vilicu i izašao je u predelu iza oka gde se nalaze mozak i kičmena tečnost.“, ispričao je Jilmaz.

Šraf prošao kroz vilicu i ušao u lobanju

Šraf je ušao skroz u njegovu lobanju, zbog čega je vrisnuo u agoniji. Zubar koji ga je doveo u tu situaciju, odveo ga je u lokalnu bolnicu i pobegao sa lica mesta, prenosi turska štampa.

foto: Printscreen/Instagram/medyasaglik_net

Lekari su mu uradili skener glave i odmah su ga odveli na operaciju koja je trajala satima, ali su hirurzi uspeli da izvade šraf sa njegovog mozga.

"Dok sam vrištao od bola, konačno je napravio rendgenski snimak. Shvativši ozbiljnost situacije, odveo me je na odeljenje hitne pomoći Univerzitetske bolnice Uludag. Nakon tamošnjih pregleda, ustanovljeno je da je šraf prošao u predelu gde se nalaze mozak i kičmena tečnost. Nakon toga su se sastali lekari stručnjaci i odlučili da nastave sa operacijom.", ispričao je.

Pred operaciju se oprostio od dece

Otac dvoje dece je otpušten nekoliko dana kasnije i sada se nalazi na oporavku. Dodatnu notu bizarnosti u celom horor slučaju dodaje činjenica da zubar A.D. odbija da vrati nesrećnom Jilmazu novac tvrdeći da je incident produkt medicinske komplikacije, zbog čega je muškarac iz Burse rešio da sudski goni stomatologa.

foto: Printscreen/Instagram/medyasaglik_net

"Pre operacije upozoravali su me da bih mogao izgubiti život. Pričao sam se sa svojom decom i oprostio se od njih. Srećom, bezbedno sam izašao iz operacije.“, rekao je on na kraju razgovora za medije.

Kurir.rs/Blic.rs/Preneo: D. P.