MUŠKARAC UBIJEN U BIBLIOTECI, SVEMU PRETHODILA NEZAPAMĆENA DRAMA: Nasrnuo na radnicu MAČETOM, a onda mu je policija presudila!

Erste gemeinsame Pressemitteilung zum Polizeieinsatz an der #UniversitätMannheim: Am Dienstagnachmittag, 23. April 2024, kam es gegen 17.30 Uhr im innerstädtischen Bereich in #Mannheim zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch: ➡️https://t.co/9GLE2s6upr pic.twitter.com/3J9GnK4tOY