NEŠTO NIJE U REDU, ŠTA TO PUTIN RADI? Pistorijus saopštio ZABRINJAVAJUĆU VEST - Rusi pune skladišta, više naprave NEGO ŠTO IZGUBE

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus rekao je da Rusija puni skladišta oružjem i municijom, proizvodeći više nego što uspeva da iskoristi u Ukrajini.

Pistorijus smatra da ruski predsednik Vladimir Putin možda sprema novi napad.

- Većina ili deo onoga što se sada proizvodi više ne ide na front, već završava u magacinima. Možemo biti naivni i reći da Putin to radi samo iz opreza. Kao skeptik, pre bih rekao da u ovom slučaju on to radi zato što nešto planira ili možda ima nešto na umu - rekao je Pistorijus.

Dmitro Kuleba je ranije rekao da u poređenju ruske i vojne proizvodnje na Zapadu "nešto nije u redu".

Prema njegovim rečima, vrhunac vojno-industrijske proizvodnje na Zapadu očekuje se najkasnije do kraja 2024. godine, a rat će, prema njegovim tvrdnjama, trajati do sledeće godine.

(Kurir.rs/Strana/Preneo: Đ. M.)

