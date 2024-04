NE DAMO SVOJE PVO SISTEME UKRAJINI! Grčki premijer Micotakis: Nećemo poslati ni S-300 ni Patriot

Grčki premijer Kirijakos Micotakis potvrdio je da su saveznici zatražili da se u Ukrajinu pošalju PVO sistemi S-300 ili Patriot, ali Atina to neće učiniti.

On je to rekao u intervjuu za Skai TV u četvrtak uveče.

Novinar je pitao koliko je verodostojan članak u Fajnenšel tajmsu da se od Grčke traži da pošalje S-300 ili Patriot u Ukrajinu.

Grčka neće poslati Ukrajini ni S-300 n i Patriot, rekao je Micotakis.

- Pitani smo i objasnili smo zašto to ne možemo da uradimo - rekao je premijer.

Prema njegovim rečima, Grčka je na različite načine podržala Ukrajinu, obezbeđujući „odbrambeni materijal“.

Ali mi smo od samog početka rekli da ne možemo da obezbedimo sisteme naoružanja koji su ključni za našu sposobnost odvraćanja. Imamo višak materijala sa kojima možemo da podržimo Ukrajinu, to smo uradili i verujem da je ovo pravi izbor, u meri u kojoj možemo da pronađemo takve materijale, nastavićemo da to činimo - rekao je on.

- Ali sistemi protivvazdušne odbrane koje ste spomenuli su kritični sistemi za zaštitu grčkog vazdušnog prostora i neće biti obezbeđeni Ukrajini - rekao je premijer.

Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: P. P.