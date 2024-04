DEMONSTRACIJE U MADRIDU: Hiljade pristalica španskog premijera izašlo na ulice u znak podrške (FOTO)

Oko 10.000 pristalica španskog premijera Pedra Sančeza okupilo se danas u Madridu kako bi lideru pružili podršku i zamolili ga da ne podnosi ostavku na mesto predsednika vlade, posle nedavnih optužbi protiv njegove supruge Begonje Gomez za korupciju.

foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Birači Sančezove Socijalističke radničke partije (PSOE) nosili su transparente sa natpisima ''Pedro, ne daj se'' i ''Demokratija da, fašizam ne'', kao i socijalističke i LGBT zastave, prenosi Efe.

foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

"Kao što možda već znate, a ako vas ne obavestim, sud u Madridu je otvorio preliminarni postupak protiv moje supruge Begonje Gomez, na zahtev ekstremno desničarske organizacije Čiste ruke, za istragu navodnih zločina trgovine uticajem i korupcije u poslovanju'', saopštio je premijer u sredu na platformi "X".

foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

On je za optužbe protiv njegove supruge okrivio ''desničarske i krajnje desničarske'' partije i medije. Sančez je istakao da će ona sarađivati sa vlastima, kao i da će mu trebati do ponedeljka da odluči da li će podneti ostavku, javlja španski Diario AS.

Kurir.rs/Blic/Preneo: P. P.