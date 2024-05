UN UPOZORILE: Izraelski napad na Rafu ugrozio bi živote stotine hiljada Palestinaca

Izraelski upad u grad Rafa ugrozio bi živote stotina hiljada stanovnika Gaze i humanitarne operacije u palestinskoj enklavi, upozorio je danas portparol Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) Jens Lerke.

- Može doći do pokolja civila i to bi bio neverovatan udarac za humanitarne operacije u celom Pojasu Gaze, jer one uglavnom kreću iz Rafe - rekao je Lerke na pres-konferenciji u Ženevi.

Istakao je da pomoć koja dolazi iz Rafe uključuje medicinske klinike i centre za neuhranjenu decu i naglasio da je ovaj grad sedište distribucije hrane za područje cele enklave, prenosi Rojters.

Agencija navodi da je Izrael prethodno upozorio da će uskoro pokrenuti kopnenu ofanzivu na Rafu, gde se nalazi više od milion ljudi koji se suočavaju sa glađu, zaraznim bolestima i svakodnevnim vazdušnim napadima.

Kurir.rs/Blic/Preneo: P. P.