PUTIN SE NE SMIRUJE! Lider Rusije poslao ZLOSLUTNU PORUKU Šojguu: "To je JASAN ZNAK"

U trećoj godini ruske invazije na Ukrajinu, dok se razni klanovi u Moskvi nadmeću za uticaj i moć, upitan je ostanak na funkciji dugogodišnjeg ministra odbrane Sergeja Šojgua.

Kremlj je poslao dve jake poruke: Šojguov zamenik Timur Ivanov uhapšen je 23. aprila pod optužbom za primanje mita, a ruski predsednik Vladimir Putin u četvrtak se sastao s Aleksejem Djuminom, guvernerom Tulske oblasti. Djumin je poznat kao pripadnik Vagner grupe.

Veb stranica Kremlja prenela je da je Djumin govorio o naporima njegove regije da pomogne u ratu u Ukrajini, između ostalog opremanjem trupa, otvaranjem centra za obuku operatera bespilotnih letelica i proizvodnjom oružja. Nekadašnji zapovednik Vagnera Jevgenij Prigožin mesecima je tražio smenu Šojgua, a nakon neuspele pobune poginuo je u padu helikoptera.

Hapšenje Ivanova dočekano je kao bomba jer su ovakvi slučajevi protiv visokih zvaničnika u Rusiji retki, piše Politiko. Hapšenje se tumači kao zlokoban znak za Šojgua uoči Putinove inauguracije za peti predsednički mandat sledeće nedelje, nakon čega se očekuje rekonstrukcija vlade. Šojgu ima desetak zamenika, ali Ivanov mu je bio među najbližima. Sarađuju više od decenije; Ivanov je bio zamenik premijera Moskovske regije dok je Šojgu bio guverner. Ivanov poriče optužbe, ali ga je Šojgu prošle nedelje otpustio, saopštila je ruska agencija TASS.

Ivanov je bio zadužen za neke od najprestižnijih ruskih vojnih građevinskih projekata, između ostalog za ogromnu katedralu i patriotski tematski park na periferiji Moskve. Nadgledao je radove na obnovi okupiranog Mariupolja. Tabloidi i nezavisni novinari godinama su dokumentovali Ivanovljevu ljubav prema ženama, nekretninama, dizajnerskoj odeći i Francuskoj rivijeri. Ali u Rusiji to za državnog zvaničnika nije neobično, a kamoli da bi bilo razlog za hapšenje, navodi Politiko. Ivanov je optužen za primanje mita u iznosu više od milion rubalja, odnosno 10.000 evra, što je smešno u svetlu velikih iznosa koji prolaze kroz njegove ruke svakog meseca, kaže Ilja Šumanov, čelnik Transparency Internationala Rusija.

Optužbe za korupciju sredstvo su različitih političkih igrača u borbi za vlast, tumači Šumanov. Zato se hapšenje Ivanova shvata kao poruka ministru obrane Šojguu, u stilu: to si mogao biti ti. Ne bi bilo iznenađenje da je Šojgu sledeći ili da se iznenada povuče, kaže za Njuzvik Dejvid Silbi sa univerziteta Kornel u Vašingtonu U skladu s povećanjem vojne potrošnje od početka rata u Ukrajini, naglo je porasla i korupcija. "Sa stajališta vlasti, to potkopava odbrambene sposobnosti zemlje. Neko je za to morao da odgovara", kaže Šumanov.

Putin je u martu imenovao novog zamenika ministra za opremanje vojske, trećeg u godinu i po dana. Ivanovljevi ekscesi učinili su ga prikladnim žrtvenim jarcem. Njegovo hapšenje uklapa se u nastojanje Kremlja da ruskoj eliti nametne nova pravila ratne skromnosti. Još je Prigožin optuživao Šojgua za razbacivanje luksuzom dok njegovi vojnici ne dobijaju municiju i opremu.

"Ne možete baciti ljude u mašinu za mlevenje mesa i onda da nastavite da jedete svoju krem čorbu od kestena ili šta god je moderno ovih dana na Rubljovki", rekao je Prigožin u intervjuu u januaru 2023.

Rubljovka je elitno predgrađe Moksve.

Bonus video:

05:19 MOGUĆ SUKOB RUSIJE I NATO SNAGA General u penziji upozorio: Putin spreman na nuklearni rat ODRŽAVAJU BOJEVE GLAVE U PUNOM STANJU