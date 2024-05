ARIZONA SE PRIPREMA ZA ŽESTOKE VRUĆINE Prošle godine od toplote umrlo 900 osoba

Američka savezna država Arizona pojačava ovih dana napore da zaštiti stanovništvo od ekstremne vrućine, prisećajući se prošlogodišnje situacije kada je od posledica izuzetno visokih temperatura umrlo 900 ljudi. Novi zvaničnik države Arizone zadužen za taj problem rekao je da radi sa lokalnim vladama i neprofitnim grupama kako bi bilo otvoreno što više centara za rashlađivanje i osigurano da domovi imaju ispravne klima uređaje ovog leta, kako bi se sprečila još jedna godina visoke smrtnosti vezane za ekstremne vrućine.

"Ne želimo da se to ponovi. Ne možemo vrelinu da kontrolišemo iako možemo da kontrolišemo našu pripremu kao odgovor na to, i na to smo se sada usmerili," rekao je u petak doktor Judžin Livar (Eugene Livar).

Livar, lekar u Odeljenju zdravstvenih usluga države Arizone, imenovan je na mesto glavnog zaduženog za borbu protiv vrućine ove godine, čime je postao prvi oficir za vrelinu u nekoj američkoj državi. Formiranjem novog položaja uviđaju se ozbiljni rizici za javno zdravlje, nastali zbog klimatskim promenama podstaknute ekstremne vrućine, sve žešće poslednjih godina. Na konferenciji za novinare u petak, kojom je najavljen početak Nedelje svesti o vrućini u državi Arizoni od 6. do 10. maja su pored Livara bili zvaničnici iz vlada susednih gradova Finiksa i Tempija i okruga Mariopa, najvećeg okruga u Arizoni gde je od vrućine prošle godine umrlo rekordnih 645 osoba.

foto: Shutterstock

Prisutan je bio i naučnik za klimu Dejvid Hondula koji će provesti treće leto kao zvaničnik za ekstremnu vrućinu u Finiksu, najtoplijem gradu u državi Arizona.

Ova povećana koordinacija je rezultat nastojana američkih saveznih agencija da nađu bolje načine da štite ljude od opasnih toplotnih talasa koji stižu ranije, traju duže i sve su intenzivniji.

Američka Nacionalna meteorološka služba i američki Centri za kontrolu i sprečavanje bolesti prošlog meseca su predstavili novi onlajn sistem procene rizika od vrućine u kome se kombinju meteorološki i medicinski faktori rizika sa sedmodnevnom prognozom koja je pojedonstavljena i predstavljena u različitim bojama.

Prošlog leta u Finiksu u Arizoni zabeležena su natoplija tri meseca od 1895, uključujući i najtopliji juli drugi najtopliji avgust u istoriji. Prosečna dnevna temperatura u junu, julu i avgustu bila je 36,1 stepen Celzijusa i tako oborila prethodni rekord od 35,9 stepeni Celzijusa zabeležen 2020. godine. Finiks je takođe zabeležio rekord u julu, sa 31 danom u kojem je najviša dnevna temperatura bila 43,3 stepena Celzijusa ili više od toga.

Ovogodišnja vrela sezona počela je u sredu u okrugu Marikopa, gde obično traje od 1. maja pa sve do 30. septembra.

Guvernerka Arizone Kejti Hobs proglasila je period od 6. do 10. maja "Nedeljom svesti o vrućini u Arizoni" kako bi privukla pažnju na opasnosti od vrelog leta u toj suvoj jugozapadnoj američkoj državi. Prvi put ove godine Arizona ima i plan pripreme za ekstremnu vrućinu.

Među novim merama koje država uvodi su najmanje šest mobilnih rashladnih centara napravljenih sa kontejnerima koji rade na solarni pogon i mogu da se pomere gde god da je potrebno.

Grad Finiks prvi put ovog leta otvara dva centra za rashlađivanje koja će raditi non-stop 24 sata, jedan u javnoj biblioteci u centru grada i drugi u domu za stare.

Okrug Marikopa je izdvojio gotovo četiri miliona dolara da proširi večernje i vikend sate u centrima za rashlađivanje i odmor, gde ljudi mogu da pobegnu od spoljne vrućine, odmore se u prostoru pod klimom i piju mnogo vode. Okrug takođe radi na tome da pomogne ljudima sa ograničenim sredstvima da dobiju pomoć za plaćanje komunalija, kao i da im se klima uređaji poprave ili zamene.