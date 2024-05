NESTVARAN SNIMAK POVRŠINE SUNCA Pogledajte šta je snimila svemirska letelica: "Tu su blistave strukture nalik pramenovima kose..."

Sunčev onostrani pejzaž, uključujući koronalnu mahovinu, solarnu kišu i 10.000 kilometara visoke mlazeve gasa, zabeležen je na snimcima sa svemirske letelice „Solar orbiter“, Evropske svemirske agencije.

Video-snimak površine Sunca prikazuje sunčevu kišu, erupcije i koronalnu mahovinu.

Eterični prizori toka prezagrejanog gasa mogu pomoći da se objasni zašto je atmosfera Sunca toplija od površine.

foto: European Space Agency, ESA

Snimke, koja je prenela sonda Evropske svemirske agencije, otkrivaju blistave strukture nalik pramenovima kose sačinjene od plazme i erupcije i pljuskove relativno hladnijeg materijala koji padaju na površinu naše zvezde.

Naučnici kažu da bi zapažanja kompleksne dinamike površine Sunca mogla pomoći da se reši pitanje zašto je sunčeva atmosfera toliko toplija od njegove površine – što je dugogodišnji paradoks u solarnoj fizici.

Najsvetliji regioni su oko milion stepeni Celzijusa, dok hladniji materijal, koji pada ispod 10.000 stepeni, izgleda tamniji. Snimak je zabeležen 27. septembra 2023. instrumentom Extreme-Ultraviolet Imager (EUI), kada je svemirska letelica bila otprilike na trećinu udaljenosti Zemlje od Sunca.

U komentarima video-snimka, Evropska svemirska agencija ističe delikatne šare nalik na čipku preko Sunca, koje se nazivaju koronalna mahovina. Ove strukture se pojavljuju oko osnove velikih koronalnih petlji magnetnog polja. Na horizontu, tornjevi gasa, poznati kao spikule, sežu od sunčeve hromosfere do visina od oko 10.000 kilometara.

U centru vidnog polja uočava se mala erupcija, sa hladnijim materijalom koji se podiže nagore pre nego što padne nazad na površinu. Iako mala u odnosu na mnogo burnije, ova erupcija je i dalje veća od Zemlje.

Snimak takođe otkriva koronalnu kišu, koja na temperaturi manjoj od 10.000°C izgleda mračno na svetloj pozadini velikih koronalnih petlji (oko 1.000.000°C). Kiša je napravljena od nakupina plazme veće gustine koje padaju nazad prema Suncu pod uticajem gravitacije.

„Zaista je divno kada vidite da se to dešava“, rekao je dr Dejvid Long, solarni fizičar sa Univerziteta u Dablinu i naučnik na „Solar orbiteru“. „To nekako dođe i prođe – vidite pljuskove oko solarnih baklji."

foto: European Space Agency, ESA

Ovi detalji bi mogli da pomognu da se objasni zašto je, sa više od 1.000.000°C, spoljašnja atmosfera Sunca (poznata kao korona) više od 150 puta toplija od njegove površine.

Očekuje se da će korona biti hladnija jer sunčeva energija dolazi iz nuklearne peći u njenom jezgru, a stvari se prirodno hlade što su dalje od izvora toplote. Jedno od objašnjenja je da minijaturne baklje, nazvane logorske vatre, pumpaju energiju u atmosferu da bi izazvale zagrevanje sunčeve korone.

„To je još uvek pomalo otvoreno pitanje“, rekao je Long. „Ove logorske vatre koje je Orbiter primetio prvi put, stalno se pale.“

„Radi se o tome koliko energije proizvode i da li je to dovoljno da se atmosfera zagreje do onoga što vidimo. To je kombinacija svih ovih različitih karakteristika."

Misija vredna 1,3 milijarde evra pokrenuta je 2020. godine, a sledeće godine će početi da izlazi iz planetarnog aviona kako bi istražila neucrtani severni i južni pol Sunca.

Kurir.rs/RTS